Musica, popcorn, drink analcolici e caramelle gommose: domenica in disco, "Christmas Party" con il progetto "Big fun no trip"

Una domenica in discoteca per sorridere, socializzare, ballare, ma senza eccessi. La cultura del sano divertimento. Torna il "Sunday club" alla discoteca Controsenso con Matilde Montanari, in arte Mace, con il suo progetto "Big fun no trip", in collaborazione con CosaScuola Music Academy. Una campagna di prevenzione contro alcol e sostanze stupefacenti che Matilde, 17 anni, ha lanciato nel gennaio del 2020.

"La festa inizierà alle 17.30 e si concluderà alle 22.30 ed è questa la prima novità - annuncia Matilde -. E' un evento al quale possono partecipare i ragazzi delle medie e di prima superiore. Sarà una domenica dove il principale scopo è quello di divertirsi senza bisogno di strafare. Ci sarà tanta musica e cocktail analcolici a tema natalizio, caramelle gommose offerte da Dada Consy Amimazione e pop corn gratis. Sarà un "Christmas Party" a tutti gli effetti".

L'altra novità, annuncia Matilde, "riguarda i genitori, che non saranno lasciati a mani vuote. Ci sarà uno spazio a loro riservato, dove potranno fare un aperitivo con dj set". Alcuni nomi: Max Monti, Dado Juice Dj, Pyton Dj. "Questi dj, con l'aiuto di CosaScuola Music Academy, porteranno i loro allievi Samuel Salvatore, Alessandro Calò, Aurora Simone, Giuseppe Ottaviani e Letizia Ramenghini, che si cimenteranno in un dj set coordinati appunto dai docenti della Dj-School di Cosa Music Academy. Ci sarà quindi da divertirsi, tra musica elettronica ed un genere più soft. Sarà quindi una domenica alternativa anche per i genitori, che potranno partecipare all'evento ad un costo di soli 8 euro, comprensivo di aperitivo".

L'evento è organizzato con la collaborazione di Controsenso, delle scuole medie di Forlì e le associazioni genitori. ""Big fun no trip" serve ad indirizzare l'energie dei giovani in qualcosa di estremamente positivo, senza bisogno di additivi nocivi. Semplicemente una domenica pomeriggio spensierata tra amici, fatta di ballo e musica. Sarà una serata in piena sicurezza. Per me sarà una soddisfazione enorme. Vedere la realizzazione di questo progetto mi commuove, perchè è ciò che ho sempre desiderato. Per divertirsi bastano la compagnia di amici e della musica". Le ultime prevendite disponibile saranno vendute dalle 15 alle 17 al Controsenso (per informazioni 3247924600). Parte dell'incasso sarà devoluto alla Pediatra dell'ospedale di Forlì. Per chi è invece interessato ad avere informazioni per partecipare ai corsi per deejay, potrà ricevere tutte le informazioni dai docenti in performance oppure contattare il numero 3474669855.