A Natale si corre per beneficenza per Avis Forlì: ecco la "Christmas Run"

Domenica 18 dicembre, con inizio alle ore 9 e punto di partenza in piazza Saffi, è in calendario la “Christmas Run – Forlì” corsa di beneficenza a favore di Avis, organizzata da “Sport Cultura e Futuro” con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Forlì. Due i percorsi: uno breve (circa 3,5 chilometri) dove potranno camminare i bambini le famiglie e diverse associazioni; l’altro di 10 chilometri che ospiterà tutti gli amatori della corsa. All’arrivo ci saranno premi alimentari per categoria maschile e femminile. Numerosi gli imprenditori locali che hanno deciso di sostenere questa iniziativa di sport e solidarietà che è possibile realizzare anche grazie ai tantissimi volontari che aiuteranno la Polizia Locale negli incroci stradali per garantire la sicurezza.

Presenti anche numerose associazioni, dalla Misericordia con la propria autoambulanza ad Anfass, Amnic, Incontro senza barriere, Lions club terre di Romagna, oltre alle società e agli enti sportivi locali. La sezione forlivese del Gruppo Alpini, a fine corsa, delizierà i maratoneti con una fetta di ciambella. All’incontro porteranno il saluto il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e il vescovo Livio Corazza. “Per il terzo anno consecutivo – affermano il vicesindaco Daniele Mezzacapo e Letizia Balestra, responsabile dell’organizzazione - la Christmas Run è organizzata e fortemente voluta dalla nostra associazione e dall’amministrazione comunale per unire lo sport la beneficenza e l’aggregazione all’interno del centro storico, in un’atmosfera caratterizzata dallo spirito natalizio e con l’obiettivo di far rimanere acceso nei cuori della gente, il calore, l’entusiasmo, la vicinanza, l’aggregazione e il valore del Natale”.