“Ci vediamo all’alba”: alla Rocca di Bertinorova in scena Shellvibes, la musica delle conchiglie

È un concerto davvero particolare quello in programma domenica 31 luglio, alle ore 5,59 alla Rocca di Bertinoro nell’ambito della rassegna “Ci vediamo all’alba”. Ad esibirsi nella corte interna della Rocca i musicisti Antonio Coatti e Vincenzo Vasi, che presenteranno Shellvibes. Si tratta di un progetto particolarissimo, nato dalla ricerca compositiva di Coatti sul suono delle conchiglie usate come strumento musicale, e sviluppato grazie all’incontro con la creatività eterodossa di Vincenzo Vasi, dando vita a un ricco impasto sonoro a base di elettronica e suoni primitivi

Una nuova tappa nella trentennale collaborazione e amicizia tra i due musicisti che ha attraversato campi musicali ed artistici diversi spaziando dal jazz alla sperimentazione di matrice rock, all'improvvisazione radicale, alla musica per il teatro, alla sonorizzazione di film muti, a live-sets in club come il Cocoricò di Riccione o il Goa di Roma a festival come Synch-Atene, alla recente partecipazione al progetto Seashells di Mauro Ottolini, che li ha portati sui palchi di vari festival, tra cui Umbria jazz.

