"Ci vediamo all'alba": canzoni di impegno e di protesta con il Paola Sabbatani Trio

Indirizzo non disponibile

Sarà il Paola Sabbatani Trio a esibirsi nel nuovo appuntamento della rassegna “Ci vediamo all’alba”, in programma domenica 7 agosto, alle 6 alla Rocca di Bertinoro. Considerata tra le più importanti interpreti del canto popolare in Italia, Paola Sabbatani - insieme al contrabbassista Roberto Bartoli e al chitarrista Daniele Santimone - da tempo porta avanti un percorso di ricerca che, partendo da canti storici, giunge a composizioni contemporanee.

Proprio le canzoni di protesta e di impegno sociale sono il filo rosso del concerto del 7 agosto: si spazia da “Vincenzina e la fabbrica” di Jannacci a “I treni per Reggio Calabria”, da “Te recuerdo Amanda”, storia commovente dell’amore tra due giovani operai, consumato nei cinque minuti di pausa prima che la sirena li richiami al lavoro, alla versione italiana di “Costruzione” di Chico Buarque, che affronta il tema delle morti bianche, a ‘Bread and roses’, canzone di protesta delle lavoratrici tessili statunitensi nel 1912. Il prezzo del biglietto, 5 euro, comprende anche la colazione. Biglietti in vendita su Vivaticket.com. Maggiori informazioni sul sito visitbertinoro.it.