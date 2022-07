“Ci vediamo all’alba” con il Trio Auzir e Il canto delle tre religioni alla Rocca di Bertinoro

Si intitola “Il canto delle tre religioni” il concerto che andrà in scena domenica 24 luglio, alle ore 5,51 alla Rocca di Bertinoro nell’ambito della rassegna “Ci vediamo all’alba”.

Nella corte interna della Rocca il Trio Auzir insieme a Monique Mizrahi e Vicente Atal eseguirà brani ispirati alle cantigas dell’antica tradizione spagnola, in cui sono confluiti canti e melodie della musica sefardita e arabo-andalusa. Perché c’è stato un momento in cui, nella Penisola Iberica, gli appartenenti alle tre religioni monoteiste sono riusciti a convivere e a scambiarsi cultura, anche musicale. E la Rocca di Bertinoro, dove è ospitato il Museo Interreligioso, è il luogo ideale per recuperarne la memoria.

Biglietti in vendita su Vivaticket.com. Biglietto 5 euro. Il prezzo del biglietto comprende la colazione. Maggiori informazioni sul sito visitbertinoro.it