Tra comicità, musica, ballo ed interviste torna "Cialtronight"

Dopo il successo della prima serata, torna l’appuntamento con il Cialtronight, lo spettacolo ideato dal comico forlivese Andrea Vasumi in collaborazione con il Teatro delle Forchette. Lo spettacolo si terrà, giovedì 10 novembre sempre a partire dalle 21.15 circa al il Naima Club, in via Somalia a Forlì

“La prima serata è stata un po’ il nostro primo giorno di scuola dopo le vacanze - spiega Andrea Vasumi -. Ma la voglia di divertire e divertirci è stata la stessa di sempre…e il pubblico sembra avere apprezzato! Dopo le limitazioni dovute alla pandemia, Green pass, mascherine e quant’altro, il pubblico sta tornando ad affollare le nostre serate, come negli spettacoli pre-Covid. Quindi questo ci spinge a fare sempre meglio e a cercare di proporre sempre serate uniche nel loro genere”.

Come nelle scorse edizioni, oltre alla presenza di comici affermati, che verranno a provare i pezzi in anteprima per i loro spettacoli, ci saranno momenti di musica, ballo ed interviste a personaggi importanti del nostro territorio e non solo.Lo spettacolo sarà un format unico ogni sera, vista la presenza di ospiti sempre diversi e anche perché si cercherà di legare i contenuti comici ai momenti di attualità e di cronaca.

Informazioni

Le date di spettacolo saranno, oltre a quella del 16 novembre, il 1 dicembre, il 19 gennaio, il 16 febbraio, il 16 marzo e il 20 aprile. Il costo del biglietto sarà di 14 euro il ridotto e 16 euro l’intero. I numeri da chiamare, per prenotare e avere informazioni, sono 0543/1713530, 347/9458012 o 339/7097953.