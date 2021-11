Nuovo appuntamento con Andrea a Vasumi e il suo "Cialtronight": attesi ospiti a sopresa

Dopo il successo della prima serata, torna "Cialtronight", lo spettacolo comico ideato da Andrea Vasumi, in collaborazione con il Teatro delle Forchette. Giovedì 18 novembre, dalle 21.15 circa, presso il Naima Club di Forlì, la banda capitanata da Vasumi tornerà in scena portando risate e divertimento al pubblico.



"E non solo - scherza Andrea Vasumi -. Porteremo gioia, allegria, riflessioni, entusiasmo, voglia di vivere e positività, spero solo nell'umore, ovviamente. Al primo appuntamento abbiamo avuto come ospiti Giuseppe Giacobazzi ed Eleazaro Rossi - continua Vasumi -,che hanno sorpreso il pubblico. Anche per questo appuntamento gli ospiti a sorpresa non mancheranno e si integreranno al cast al completo. Il nostro scopo, come sempre, è far passare un paio d'ore di sano divertimento al pubblico e, lo confesso, i primi a divertirci siamo noi sul palco, credo sia anche questo uno dei motivi per cui il Cialtronight funziona: siamo senza filtri e siamo i primi a prenderci in giro e divertirci con la gente che viene a vederci"



Per assistere allo spettacolo è necessario esibire il Green pass e la prenotazione è obbligatoria.



Il costo dei biglietti è di 15 euro per l'intero e 13 euro il ridotto.



Per prenotare i numeri sono 347/9458012, 339/7097952 e 0543/1713530.