Torna il "Cialtronight" con la decima edizione e cambia location

Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, torna l’appuntamento comico per antonomasia per il pubblico forlivese. Giovedì 28 ottobre, alle 21.15, torna il Cialtronight, lo spettacolo comico ideato dal comico forlivese Andrea Vasumi e che, in questa stagione, presenta diverse novità per la sua 10° edizione. La prima è il cambio di location: lo spettacolo, dopo diverse stagioni al Teatro Il Piccolo, si trasferirà in una sala spettacoli storica per il pubblico di Forlì, il Naima Club, in via Somalia. Altra novità è la collaborazione con il Teatro delle Forchette, realtà impegnata in diverse produzioni teatrali e che produrrà, insieme ad Andrea Vasumi, lo spettacolo.

Il format degli spettacoli rimarrà quello che ne ha decretato il successo negli anni: un mix tra un talk show alla Letterman, uno spettacolo comico alla Zelig, momenti di improvvisazione corali e con il pubblico e interviste a personaggi del mondo dello sport e spettacolo. La conduzione sarà affidata ad Andrea Vasumi e il cast fisso di comici che lo affiancherà sul palco comprende: il forlimpopolese Enrico Zambianchi, il forlivese Manuel Nipote, i bolognesi Lorenzo Lanzoni, Marco Dondarini e Davide Dal Fiume, Sasà Spasiano, la cantante Claudia Cieli e le ragazze del New Dance Studio, che coreograferanno sigla iniziale ed altri momenti.

Anche per questa stagione, il Cialtronight si avvarrà della consulenza autorale di Carlo Negri, scrittore ed autore televisivo, nonché autore degli spettacoli teatrali di Giuseppe Giacobazzi, Gabriele Cirilli e Gianluca Impastato. Come nelle scorse edizioni, oltre alla presenza di comici affermati, che verranno a provare i pezzi in anteprima per i loro spettacoli, ci saranno momenti di musica, ballo ed interviste a personaggi importanti del nostro territorio e non solo. Oltre a personaggi del mondo dello spettacolo, troveranno spazio anche presentazione di libri di autori forlivesi e di eventi legati all’associazionismo forlivese, come gli anni passati nei quali il Cialtronight ha sostenuto il Rifugio La Pioppa della Lega del Cane, la Croce Rossa e l’AIL. Lo spettacolo sarà un format unico ogni sera, vista la presenza di ospiti sempre diversi e anche perché si cercherà di legare i contenuti comici ai momenti di attualità e di cronaca.

Il costo del biglietto sarà di 13 euro il ridotto e 15 euro l’intero.

I numeri da chiamare, per prenotare, sono 347/9458012, 339/77097952 oppure 0543/1713530.

La presenza in sala è subordinata alla presentazione della certificazione Green pass e che la prenotazione è obbligatoria.





