Un nuovo appuntamento con "Cialtronigh", Vasumi: "Ridere è un'arma potente per esorcizzare le paure"

Torna, per il penultimo appuntamento stagionale, lo spettacolo comico ideato da Andrea Vasumi, in collaborazione con il Teatro delle Forchette. Giovedì 17 marzo, dalle 21.15 circa, presso il Naima Club, a Forlì, la banda capitanata da Vasumi tornerà in scena portando risate e divertimento al pubblico con "Cialtronight".

"Nonostante il periodo non sia dei più allegri - dice Andrea Vasumi - credo che ridere sia davvero un'arma potente per esorcizzare le paure e provare a passare un paio d'ore in allegria, penso sia terapeutico e una valvola di sfogo ai nostri pensieri. Ovviamente sul palco daremo sempre tutto noi stessi per divertire il nostro pubblicoche, nonostante tutto, sta tornando a seguirci ai livelli del pre-pandemia e spero continui a farlo anche per le prossime serate. Non mancheranno ospiti a sorpresa, ricchi premi e cotillons - scherza Vasumi -, anche se forse attirerei più gente se promettessi buoni benzina...però guardiamo il lato positivo: se siete di Forlì, non dovete fare tanta strada per venirci a vedere. E, se venite da fuori, siamo proprio a due passi dall'uscita dell'autostrada".

Dopo l'appuntamento del 17 marzo, il gran finale è in programma per il 7 aprile.

Per assistere allo spettacolo è necessario esibire il Green pass e la prenotazione è obbligatoria.

Il costo dei biglietti è di 15 euro per l'intero e 13 euro il ridotto.

Per prenotare i numeri sono 347/9458012, 339/7097952 e 0543/1713530.