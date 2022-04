Ultimo appuntamento della stagione al Naima Club con Cialtronight

Ultimo appuntamento della stagione ed ultimi posti disponibili per lo spettacolo comico ideato da Andrea Vasumi, Cialtronight, in collaborazione con il Teatro delle Forchette. Giovedì 7 aprile, dalle 21.15 circa, presso il Naima Club, a Forlì, la banda capitanata da Vasumi tornerà in scena portando risate e divertimento al pubblico.



"Siamo riusciti a portare a termine la decima stagione di questo spettacolo che ormai è diventato un 'classico' per il pubblico forlivese - dice Andrea Vasumi - così classico che, per l'ultima serata, siamo esauriti...sia nei posti che nella testa! Scherzi a parte, sapevamo che la ripartenza non sarebbe stata facile, dopo due anni di fermo - prosegue Vasumi - ma il pubblico, il nostro pubblico, si è dimostrato, al solito, affezionato e partecipativo come le edizioni precedenti. L'ultima serata sarà un po' la nostra festa, con il cast al completo e diversi ospiti" dice Vasumi "che non svelo mai, anche perché, se festa deve essere, almeno che ci siano delle sorprese."



"Dal palco mi prenderò qualche minuto di tempo per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita della stagione, dai ragazzi del Teatro delle Forchette, ai gestori del Naima Club, dagli sponsor, ai tecnici, a tutti coloro che danno una mano dietro le quinte...ovviamente senza dimenticare gli artisti, che sono la spina dorsale di questo show - conclude Vasumi -. Sperando che questa ultima serata sia solo un 'arrivederci' ad ottobre...almeno questa è la nostra volontà".

Informazioni



Per assistere allo spettacolo è necessario esibire il Green pass Rafforzato e Mascherina FFP2. Il costo dei biglietti è di 15 euro per l'intero e 13 euro il ridotto. Per prenotare i numeri sono 347/9458012, 339/7097952 e 0543/1713530. I biglietti vanno ritirati entro le ore 20.30 del giorno dello spettacolo. Prevendite dal 4 al 6 aprile dalle15.30 alle 18.30 c/o Teatro delle Forchette - via Vivaldi 22 Forlì