Il Cialtronight di Vasumi diventa 'light' al teatro comunale di Predappio con ospiti speciali

Indirizzo non disponibile

Andrea Vasumi porta il suo show sul palco del teatro comunale di Predappio, domenica 30 gennaio, alle ore 21,00; questa volta in una versione “smart”, tant’è che il titolo cambia da Cialtronight a Cialtrolight.

Il format degli spettacoli rimarrà quello che ne ha decretato il successo negli anni: un mix tra un talk show alla Letterman, uno spettacolo comico alla Zelig, momenti di improvvisazione corali e con il pubblico. Il Cialtrolight si avvarrà della presenza di comici affermati quali Dondarini e Dal Fiume, nonché il padrone di casa Andrea Vasumi e ospiti a sorpresa, che verranno a provare i pezzi in anteprima per i loro spettacoli, ci saranno momenti di musica e non solo. Lo spettacolo è un format unico ogni sera, vista la presenza di ospiti sempre diversi.

Biglietteria: intero € 18,00, ridotto € 12,00 (Ragazzi under 25, over 65, universitari, residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F)

Info e prenotazioni: 0543/1713530 – 339/7097952 – 347/9458012 – info@teatrodelleforchette.it