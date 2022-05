Meldola 'capitale' del ciclismo per una domenica con "Memorial Monica Bandini" e "Trofeo Città di Meldola"

Meldola sarà capitale per un giorno del ciclismo donne e giovani. Due importanti manifestazioni ciclistiche, organizzate dal gruppo AWC Event in collaborazione con ExtraGiro, si svolgeranno domenica 5 giugno .

La prima il «Memorial Monica Bandini – Un giorno per Monica», gara internazionale per Donne Elite di 114 km si svolgerà alla mattina con 14 squadre di cui 3 straniere. Nel pomeriggio tornerà in scena per la seconda volta il «Trofeo Città di Meldola – GP Awc Event», gara internazionale maschile per Elite e Under 23 di 156 Km che vede iscritte 30 squadre di cui 14 straniere. L’obiettivo è promuovere le bellezze del nostro territorio con due gare suggestive e molto impegnative, che consentiranno agli atleti di mettersi alla prova e al pubblico di godere di uno spettacolo sportivo di alto livello.

Per entrambe le gare partenza da Piazza Felice Orsini e arrivo in Via Cavour con sviluppo prima su un circuito cittadino poi su un altro circuito che comprende la salita, passando da Palareto, al borgo di Teodorano.