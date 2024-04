Cimitero Monumentale di Forlì da conoscere e valorizzare: si presenta la guida scritta da Alvaro Lucchi con due camminate

Sabato 13 e domenica 21 aprile, con ritrovo e partenza alle ore 9.45 dall'ingresso di via Ravegnana 235, Forlì, Alvaro Lucchi e Gabriele Zelli condurranno due camminate con itinerari distinti all'interno dell'antico camposanto per presentare la "Guida raccontata al Cimitero Monumentale di Forlì. Storia, Arte, Cultura".

Nei mesi scorsi il sepolcreto di Forlì è stato riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna come luogo di rilevanza storico-artistica e valore culturale e successivamente il Comune di Forlì ha intrapreso, come già era avvenuto in passato, iniziative per valorizzare l’ottocentesca necropoli, che costituisce una delle più significative architetture della Romagna, dove sono sepolti illustri personaggi cittadini, come: Marco Palmezzano, Piero Maroncelli, Aurelio Saffi, Antonio Fratti, Achille Cantoni, Alessandro Fortis, Carlo Brighi (Zaclèn), Fulcieri Paulucci de Calboli, Luigi Ridolfi, Angelo Masini, Giuseppe Martuzzi, Giuseppe Verzocchi, Icilio Missiroli, Roberto Ruffilli, Franco Agosto, Diego Fabbri, Aldo Zambelli, Maceo Casadei. Sono pure presenti le tombe delle famiglie più importanti della città, come ad esempio: Albicini, Becchi, Benedetti, Bonavita, Bondi, Bordandini, Bordi, Croppi, Dal Pozzo, Ercolani, Fratti, Guarini, Lazzarini, Lovatelli, Manoni, Matteucci, Mazzoni, Missiroli, Orsi Mangelli, Pantoli, Pasini, Petrucci, Randi, Paulucci di Calboli, Ravaioli, Reggiani, Romagnoli, Saffi, Santarelli, Santucci, Quartaroli, Vallicelli, Vincenzi, Violani, Zambelli, Zanotti.

La deliberazione regionale è stata adottata nello stesso momento in cui lo storico forlivese Alvaro Lucchi ha pubblicato la “Guida raccontata al Cimitero Monumentale di Forlì – Storia, Arte, Cultura”, con prefazione di Gabriele Zelli, composta di n. 3 volumi per un totale di 815 pagine e di una appendice contenente le mappe per guidare il visitatore. Nella pubblicazione l'autore illustra la storia del complesso cimiteriale, dalle sue origini ad oggi. Ha inoltre censito e descritto 205 monumenti funebri e sepolture che hanno un'indubbia valenza storico-artistico e si è soffermato sui personaggi che lì riposano e sugli scultori, gli architetti, gli scalpellini, che hanno abbellito le tombe e le edicole funerarie. La guida sviluppa tutto questo, ripercorrendo la storia della città e non solo, ricordando pittori, scultori, architetti, industriali, benefattori, musicisti, eroi, uomini di cultura che hanno dato lustro a Forlì.

In occasione delle camminate di sabato 13 e di domenica 20 aprile sarà possibile, per chi lo vorrà, acquistare i volumi al prezzo scontato di 100 euro. Non occorre prenotare. Le presentazioni si svolgeranno anche in caso di pioggia perché si terranno al coperto. Per informazioni Alvaro Lucchi: 3473806288; Gabriele Zelli: 3493737026.