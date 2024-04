Cineforum alla Sala San Luigi con "I racconti di Canterbury" di Pier Paolo Pasolini

Nell'ambito della rassegna "Il tempo dei Preraffaelliti tra moderno e antimoderno" promossa dal circolo Acli "Lamberto Valli" e da una rete di altre 15 fra associazioni ed enti del territorio forlivese. Questa volta l'occasione del confronto pubblico è con la proiezione di un film, ad ingresso libero, che riprende uno degli autori letterari riscoperti dalla fratellanza preraffaellita a metà del XIX secolo nel Regno Unito. Infatti mercoledì 17 aprile alle 20.30 nella sala San Luigi verrà presentato il film "I racconti di Canterbury" per la regia di Pier Paolo Pasolini.

Si tratta di una provocatoria edizione di un gruppo di 8 racconti che furono scritti in pieno medioevo inglese da Geoffrey Chaucer e fanno parte di quel ciclo narrativo per immagini che il regista di origine friulana aveva scelto per iconizzare la desacralizzazione dell'amore sacro in profano. Ne discuteranno, al termine della proiezione, Pietro Caruso, giornalista e saggista e Miro Gori critico cinematografico.