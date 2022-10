Il cinema africano torna alla Sala San Luigi con la 25esima rassegna

Riparte la rassegna di Cinema africano con la 25° edizione delle proiezioni organizzate da Lvia Forlì nel Mondo in collaborazione con la Sala San Luigi di Forlì.



4 sono gli appuntamenti in programma:



Lunedì 17 Ottobre ore 21:00 - Ingresso gratuito



“Ambiente, Ecologia, Etica”

Presentazione della rassegna

Proiezione dei documentari LVIA:

Afar: Dove i sogni e la terra bruciano di Tommaso Montaldo (Italia 2019) 15’

Riciclando realtà: La cooperativa COMSOL a Maputo di Fabián Ribezzo (Mozambico/Italia 2013) 13’

Proteggere l’ambiente valorizzando i rifiuti a Ouagadougou di Francesco Bordino (Italia 2012) 6’

Machini corto di animazione di Tétshim e Frank Mukunday (Belgio/Rep. Dem. Congo, 2019) 9’



Interverranno Agnese Casadei, attivista di “Fridays For Future” di Forlì e portavoce nazionale di FFF Italia, e il gruppo “Agenda 2030”.



Lunedì 24 Ottobre ore 21:00 - Ingresso euro 5,00



Serata “On the road” col lungometraggio

Yomeddine di Abu Bakr Shawky (Egitto 2018) 97’

Beshay non è mai uscito dal lebbrosario nel deserto egiziano dove la famiglia l’ha abbandonato da bambino.

Dopo la scomparsa di sua moglie, decide per la prima volta di partire alla ricerca delle sue origini.

Prende sotto la sua protezione un orfanello e insieme vanno alla ricerca di una famiglia. Un viaggio iniziatico,

un road movie nell’Egitto profondo, che con tono leggero ci parla di miseria, tabù religiosi ed esclusione.



Lunedì 31 Ottobre ore 21:00 - Ingresso euro 5,00



Serata cortometraggi

Da Yie di Anthony Nti (Ghana/Belgio 2019) 21’

Mathilda e Prince sono due bimbi vivaci e desiderosi di nuove avventure. All’insaputa dei genitori salgono sull’auto di un ragazzo straniero che li porta a mangiare in un lussuoso hotel e li fa divertire. Ma il giovane

lavora per una gang di malavitosi che recluta bambini per una misteriosa missione.

This is my night di Yusuf Noaman (Egitto 2019) 17’

Contro il volere del marito e della società giudicante, una donna della periferia egiziana è determinata a passare una bella serata col figlio affetto dalla sindrome di Down, nei quartieri chic del Cairo. Nella città caotica e festante per l’imminente partita di calcio riuscirà a guadagnarsi questi attimi di libertà?

Soko Sonko di Ekwa Msangi-Omari (Kenya/USA 2014) 20’

Quando la madre di Kibibi si ammala, il padre Ed si incarica del compito di portare la bambina al mercato per acconciarle i capelli prima dell’inizio della scuola. Soko Sonko è il viaggio esilarante di un papà ben intenzionato che con coraggio arriva dove nessun uomo è mai giunto prima.

Debout Kinshasa di Sébastien Maitre (R.d.Congo/Francia 2016) 21’

Samuel, un ragazzino di 10 anni, è costretto dalle circostanze a mettere in gioco tutta la propria arguzia e il proprio ingegno per risolvere problemi famigliari e personali, riuscendo finalmente ad andare a scuola.



Lunedì 7 Novembre ore 21:00 - Ingresso euro 5,00



Le registe del cinema africano

Des etoiles di Diana Gaye (Senegal) 86’

La storia di una famiglia senegalese divisa tra Torino, New York e Dakar. I destini di Sophie, Abdoulaye e Thierno si incrociano e divergono, disegnando una costellazione dell’esilio. Sofferenze, assenze, tradimenti e nostalgie. Il film ci racconta i sentimenti, gli stati d’animo e le emozioni, rilevando quell’aspetto più intimo della migrazione che spesso viene dimenticato quando si parla di Africa. Attraverso le vicende dei tre personaggi viaggiamo nei tre continenti per scoprire le realtà e le speranze dei movimenti migratori contemporanei.



Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli.



film appena visti con la nostra esperta di cinema Barbara Grassi, e scambiarci opinioni e commenti.