Cinema all'aperto a Meldola con 'Guida romantica a posti perduti' di Giorgia Farina

Prosegue con 'Guida romantica a posti perduti' di Giorgia Farina la programmazione dell'arena Hesperia di Meldola, giovedì 15 luglio. Nella cornice del vecchio Mercato del baco da seta ,adiacente la piazza centrale del Comune bidentino, con un nuovo schermo di notevoli dimensioni gonfiabile, sarà proiettato il road movie alla ricerca diluoghi perduti e romantici e di se stessi

Guida romantica a posti perduti

Regia di Giorgia Farina. Con Clive Owen, Jasmine Trinca, Irène Jacob, Andrea Carpenzano, Teco Celio, Edoardo Gabbriellini. - Italia, 2020,

Allegra soffre di attacchi di panico, Benno è un alcolista. Vicini di casa sconosciuti l'uno all'altra, si incontrano in una 'notte tempestosa' ed è subito battaglia. Lei vive da sola, lui beve da solo. Lei non controlla più la sua paura del mondo, lui non controlla più la sua dipendenza dall'alcool; si imbarcano in un viaggio alla ricerca di "posti perduti". In fondo al viaggio troveranno un 'porto' e forse la voglia di vivere.



BIGLIETTI & INFO

Inizio spettacoli: ore 21.15 Apertura biglietteria 20,30. Prezzo intero: € 6, prezzo ridotto: € 5. Abbonamenti - Info e Prenotazioni: 338.3169741 giancarlodini@gmail.com