'Cinema & Balera': Sedicicorto Festival ricorda Raoul Casadei sulle colline forlivesi

Sedicicorto Forlì International Film Festival, nella serata di venerdì 25 giugno 2021, propone per il proprio pubblico – in collaborazione con FEDIC Federazione Italiana dei Cineclub - la serata Cinema&Balera, che si svolgerà nella suggestiva location della Tenuta La Palazza (sulle colline forlivesi), centro nevralgico dell’azienda vinicola DreiDonà. La scelta del luogo è dettata sia dalla volontà di promuovere una realtà di pregio del territorio forlivese che da quella di omaggiare una grande figura della cultura romagnola: Raoul Casadei.

Il pubblico che si unirà agli organizzatori di Sedicicorto durante la serata del 25 giugno, infatti, verrà accolto nell’aia principale della Tenuta, a ricordo del luogo storico in cui prese l’avvio l’esperienza delle balere e del liscio in Romagna. A fare gli onori di casa Giovanna e Ida Drei Donà, che presenteranno agli spettatori la loro azienda e la storia che si cela dietro al nuovo vino di loro produzione, il Lillibeth.

Uno spazio che si prepara ad ospitare un sentito e doveroso omaggio a colui che è internazionalmente riconosciuto come il Re del Liscio, Raoul Casadei, a pochi mesi dalla sua scomparsa. A raccontare il suo ruolo nella cultura popolare romagnola ed italiana e a parlare con alcuni membri della sua numerosa famiglia sarà Franco Dassisti, speaker radiofonico per il programma di approfondimento cinematografico La Rosa Purpurea di Radio24 e storico e intimo amico della Famiglia Casadei. Nell’arco della serata, spazio anche per la degustazione dei vini prodotti da DreiDonà, esibizioni di musica e ballo e proiezioni di contenuti video dedicati a Raoul Casadei.

Nella necessità di rispettare il distanziamento e le norme anti-Covid, la partecipazione è vincolata a prenotazione obbligatoria, che deve pervenire, con indicazione del numero e dei dati dei partecipanti, alla direzione di Sedicicorto Forlì International Film Festival (info@sedicicorto.it).

Nel frattempo, Sedicicorto Forlì International Film Festival ha già iniziato i preparativi per la propria 18a edizione, che si svolgerà dall’1 al 10 ottobre. Il Comitato di Selezione sta valutando gli oltre 3000 cortometraggi iscritti, provienti da 114, con una quasi totale parità di genere per quanto riguarda gli autori. Le selezioni ufficiali verranno comunicate a partire dalla metà del mese di agosto.

