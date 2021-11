“Riusciranno i nostri eroi": i nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico al Cinema Saffi d'essai

Il cinema Saffi d'Essai Multisala e la Fice Emilia Romagna propongono per l’autunno 2021 la XI edizione della rassegna “Riusciranno i nostri eroi." I nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico con una proposta di serate-evento dedicata al cinema italiano d’autore. Particolare attenzione sarà riservata a quel cinema che non ottiene la giusta visibilità e che grazie alla rassegna ha una nuova possibilità di uscita nelle sale d’essai. L’iniziativa, riservata alle sale Fice della regione, è riconosciuta dal progetto Cinema di Qualità promosso da Agis Emilia Romagna e dalla Regione Emilia Romagna.

Programma

THE ITALIAN BANKER di Alessandro Rossetto

(Martedi 23 Novembre – ore 21:00)

In una imponente villa veneta si sta svolgendo una festa. Complice anche il vino, c'è chi non si trattiene dall'esplicitare le proprie frustrazioni ma c'è anche chi attende l'esito di un non facile intervento. Su tutti però aleggia il crollo della Banca Popolare del Nordest al cui ormai ex direttore si attribuiscono tutte le colpe. Fino a quando quest'ultimo fa la sua comparsa e propone la sua versione dei fatti.

Alessandro Rossetto, sin dal suo pregevole esordio nel cinema di finzione con Piccola patria, ha evidenziato la sua intenzione di scavare a fondo e senza fare sconti a nessuno nelle pieghe di una realtà socio-economica che ben conosce essendovi nato: quella del Nordest.

Presenti in sala il regista Alessandro Rossetto e l’assistente alla regia Angela Gorini



EST – Dittatura last minute di Antonio Pisu

(Martedi 30 Novembre – ore 21.00)

Ottobre 1989. Pago, Bibi e Rice sono tre amici 24enni che da Cesena partono per una vacanza nell'Europa dell'Est. Il muro di Berlino crollerà un mese dopo, a seguire ci sarà la dissoluzione dell'Unione Sovietica, già ampiamente nell'aria: "Sta finendo tutto e noi ce lo stiamo perdendo", pensano, e vogliono essere testimoni del loro tempo. A Budapest incontrano Emil, un uomo che è fuggito dalla Romania di Ceausescu e chiede lai ragazzi di consegnare una valigia alla sua famiglia a Bucarest. Non se ne parla, afferma Rece, che con la sua cinepresa filma il viaggio e si è portato dietro un carico di biancheria intima femminile da vendere "ai mercatini". Sarà il mite Bibi ad infilare la valigia di Emil nel bagagliaio, dando il via ad un'avventura emozionante e pericolosa.

Tratto da una storia vera, EST - Dittatura Last Minute è un road movie in cui succedono tante cose al limite della credibilità e che però in quegli anni, in quei luoghi e con l'ingenuità dei ventenni di allora accadevano davvero.

Presente in sala il produttore Andrea Riceputi, detto Rice.



MARINA CICOGNA – La vita e tutto il resto di Andrea Bettinetti

(Lunedi 6 Dicembre ore 21.00)

In viaggio con Marina Cicogna da Roma, la città in cui vive, a Venezia, città d'origine della sua famiglia, passando, grazie ai materiali d'archivio, per i luoghi che hanno segnato la vita e la carriera di prima grande produttrice tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta, con registi come Pier Paolo Pasolini, Sergio Leone, Vittorio de Sica, Francesco Rosi, Liliana Cavani, Lina Wertmüller e Elio Petri con il quale vinse l'Oscar per il migliore film straniero nel 1971 con Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Completano il documentario le interviste a suoi amici come Franco Nero, Jeremy Irons, Alessandro Michele, Diane Von Fürstenberg, Frederic Mitterand, Ornella Vanoni.

Marina Cicogna - La vita e tutto il resto è il racconto della carriera della prima produttrice donna italiana che riflette la storia del cinema, non solo italiano, ma anche la storia tout court del nostro Paese.

Presenti in sala gli autori