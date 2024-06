Cinemadivino a Poderi dal Nespoli propone la pellicola "Ferrari"

“Ferrari”, è la proposta di Cinemadivino di giovedì 27 giugno a Poderi dal Nespoli. Ambientato nell’estate del 1957, il film racconta il periodo di profonda crisi vissuto dall’ex pilota Enzo Ferrari, dopo che la bancarotta ha fatto capitolare l’azienda fondata da lui e sua moglie Laura soltanto dieci anni prima. Non avendo più nulla da perdere, decide di scommettere tutto in una gara automobilistica che percorre tutta l’Italia, passata poi alla storia come Mille Miglia.

Il programma: dalle 19.30 degustazione vini Poderi dal Nespoli, dalle 21 proiezione del film. Il costo della visione del film con la degustazione di 3 vini è di 16 euro, solo film 8 euro. Riduzioni: tesserati e soci IoBevoRomagnolo, Slow Food, Tempi di Recupero, IF Emilia Romagna, Ravenna Incoming, Cinemaincentro, Caritas, Banco Alimentare 14 euro film + degustazione, 6 euro solo film. Possessori delle seguenti tessere/Soci/Collaboratori: Linea Rosa, SOS Donna, Demetra 12 euro film + degustazione / 5 euro solo film. Under 18 euro 6 (solo film)

Prenotazioni: Cinemadivino: 3665925251 da lunedì a venerdì