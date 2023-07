Cinquecento metri di tessuto trasformano Ex Atr a Forlì in "Ufo"

Continuano gli appuntamenti di EXTRAterrestre, rassegna che apre gli spazi dell’ EXATR alla città tutti i mercoledì fino al 26 luglio con un ultimo appuntamento domenica 27 agosto. Il programma di eventi serali, curato da Spazi Indecisi e Città di Ebla, ospita concerti, djset, installazioni e arte contemporanea. A poco più di un mese dai giorni che hanno sconvolto Forlì e la Romagna, questa programmazione è pensata come un’azione di cura del territorio, attraverso la creazione di momenti di condivisione, arte e cultura. Le serrande apriranno dalle 19.30 a mezzanotte, con ingresso a offerta libera.

Mercoledì 5 luglio, continuano gli appuntamenti di UFO: serate (prossimi appuntamenti: 12 e 26 luglio) in cui EXATR invita il pubblico a “giocare” con l’installazione visionaria e interattiva AMACARIO. L’Amacario, ideato da Francesco Careri del collettivo romano Stalker, è un reticolo di 700 metri tra tessuti e corde, sapientemente tesi all’interno degli spazi esterni e interni di EXATR per costruire una “architettura del sogno” con oltre 60 posti (potremmo dire, appunto, 60 grandi amache. Vedi foto - ndr) nella quale il pubblico potrà salire e abbandonarsi, cullato dalla sonorizzazione “spaziale” di Martino Corrias. Questo allestimento-performance, curato in EXATR da Spazi Indecisi, si trasformerà attraverso i suoni e le persone ogni sera lo abiteranno, e rappresenta un invito a vivere gli spazi dell’edificio di archeologia industriale in maniera ludica e collettiva.

AMACARIO sarà fruibile in forma di installazione permanente, ma silenziosa, anche durante le serate dedicate alla musica live di EXTRAterrestre.

ECSTASY: l’arte contemporanea sempre visibile in EXATR. Non mancherà inoltre la possibilità di incontrare l’arte contemporanea, con il grande collage di manifesti ECSTASY, opera dell’artista Flavio Favelli e inaugurato il 14 giugno a cura di Città di Ebla/Ipercorpo Festival, che costituisce idealmente e fisicamente il varco di accesso alla nuova sala teatrale del Deposito e sarà visibile durante tutte le aperture EXTRAterrestre.

Info e contatti. Ingresso a offerta libera.