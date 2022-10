Laboratori e degustazioni tutti dedicati al cioccolato artigianale

Sabato si tiene una giornata gli amanti del cioccolato. A Forlì si tiene la "Gardini Choco Experience", un?intera giornata per scoprire Gardini, storica azienda forlivese di produzione artigianale di cioccolato. Durante tutta la giornata sono previsti laboratori e degustazioni gratuite dalle 10 alle 19. L?evento si terrà a Forlì in via Ettore Benini, 38 (Vecchiazzano), sarà aperto a tutti. Le attività dedicate agli adulti permetteranno di entrare in laboratorio con i maestri cioccolatieri Fabio, Manuele e Lorenzo Gardini; degustazioni guidate per abbinamenti di eccellenza con i relatori A.I.S. Giancarlo Mondini, Roberto Gardini e Caterina Valbonesi; degustazioni sensoriali accompagnati da Matteo Monti, docente formatore di Slow Food Italia. Non mancheranno laboratori per i più piccoli curiosi di ascoltare le gustose storie del cacao attraverso le parole di Micaela Mazzoli, docente formatore di Slow Food Italia. Le degustazioni di prodotti Gardini saranno aperti a tutti presenti, mentre i laboratori su prenotazione si potranno prenotare alla mail marketing@gardinicioccolato.it