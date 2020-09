Circa mille ragazzi a Forlì per i Campionati italiani cadetti di atletica: "Ce l'abbiamo fatta"

Forlì torna ad ospitare i Campionati italiani di atletica per la categoria “Cadetti” (14-15 anni) che si svolgeranno nel weekend dal 2 al 4 ottobre. Il programma della manifestazione prevede un inizio della manifestazione nel centro della città, per poi passare alle gare vere e proprie al campo di atletica Carlo Gotti, un campo che ospiterà quasi mille ragazzi provenienti da tutt'Italia, nel rispetto delle regole anti-contagio. L'evento aperto alla città è invece venerdì, con la sfilata di inaugurazione dell'evento con la presentazione degli atleti. Si parte da corso della Repubblica verso le 18, per poi arrivare in Piazza Saffi, dove si svolgerà la cerimonia di “Giuramento dell'Atleta”, con l'accensione del tripode.

Poi la parola passa al campo a partire dalle 9 di sabato fino alla domenica, al campo di atletica “Carlo Gotti” di via Campo di Marte, dove si svolgeranno tutte le gare agonistiche di atletica. Il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo ricorda che “già lo scorso anno il campionato era stato un grande successo, per cui ci eravamo lasciati con gli organizzatori con la volontà di ripetere la bellissima esperienza”. Ed ancora: “Quando a marzo la situazione sanitaria italiana ha bloccato tutto, eravamo convinti di non poter realizzare questo evento, poi, con la grande determinazione degli organizzatori e la situazione del Covid più gestibile, abbiamo ritenuto opportuno riproporre ai ragazzi questa importante manifestazione. Tanti giovani, quasi mille, provenienti da quasi tutte le regioni d'Italia potranno scendere in campo e cimentarsi nello sport in cui sono un'eccellenza, l'atletica”.

Ed infine: “Non sarà solo una manifestazione sportiva ma anche un evento che potrà dare lustro alla nostra città mettendola ancora una volta sotto i riflettori di tutto il Paese. Sarà quindi una buona promozione di questo territorio che tanto ha da offrire non solo in termini sportivi ma anche di ospitalità, di cultura, di gastronomia e non meno di bellezza”. A margine è stata presentata anche l'iniziativa legata all'associazione Africa Atletic, che ,grazie alla raccolta degli indumenti e degli oggetti che gli atleti dismetteranno, si farà carico di portare in Africa e precisamente in Malawi tutto ciò che verrà raccolto. Alla conferenza di presentazione erano inoltre presenti Annarita Balzani per Edera Atletica Forlì, Marco Benati (presidente regionale Fidal) e la campionessa olimpica Gabriella Dorio.