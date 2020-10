La Forlì di Dante si riscopre con le camminate guidate fra arte e storia

Forlì prosegue la sua strada verso il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, in programma nel 2021, presentando il calendario di eventi del Festival “ForlìDante-Tòta la Cumégia”.

La prima fase del programma si apre a novembre e prosegue fino a gennaio 2021 proponendo passeggiate, itinerari nell'arte e nella storia e cabaret.

Le camminate del lunedì

"I cedri del Santo Pellegrino" Silvia Sansovini conduce un nuovo percorso tra Arte, Religione e Medicina ai tempi di Dante. Partenza dalla Biblioteca Comunale, c.so della Repubblica (lunedì 2 novembre – partenza ore 20.00 e replica martedì 3 novembre – partenza ore 20.00).

"Protagonisti della storia di Forlì: Santi ed Eroi", conduce Sabrina Reali. La nostra città raccontata da chi l’ha fatta: San Mercuriale, San Valeriano, Guido da Montefeltro e Aurelio Saffi. Partenza dalla chiesa di San Mercuriale, piazza Saffi (lunedì 9 novembre – partenza ore 20.00 e replica mercoledì 11 novembre – partenza ore 20.00).

"Portali e Portoni di Forlì", conduce Silvia Sansovini. Un magico itinerario alla scoperta di decorazioni e ornati che portano alla luce un tempo ricco di storia e... storie. Partenza da Palazzo Gaddi – C.so Garibaldi (lunedì 16 novembre – partenza ore 20.00 e replica martedì 17 novembre – partenza ore 20.00).

Evento speciale: "Cabaret dantesco". La parola che accade come azione è patrimonio e spettacolo per tutti. In scena Franco Palmieri lunedì 30 novembre, inizio spettacolo ore 20.00. La sede è ancora da definire.