La Cittadella del Buon Vivere: cuore di eventi e mostre all'interno del Festival

La Cittadella del Buon Vivere è da sempre il cuore pulsante del Festival del Buon Vivere (quest’anno titolato in Relazione) e si dipana nell’area antistante i Musei San Domenico, dove, oltre agli usuali Punto Ristoro Solidale, BV Info Point e BV Bookshop, si potrà accedere alle mostre e alle iniziative di oltre cento associazioni del territorio.

Punto Ristoro Solidale

In Cittadella il punto ristoro gestito dai volontari della Protezione Civile di Forlimpopoli sarà attivo tutte le sere dall’aperitivo al dopocena per un momento di incontro e convivialità tra un evento in programma e un altro.



BV Info Point

Il punto nevralgico per avere informazioni sugli eventi del Festival e sulla Terra del Buon Vivere. Qui si potranno trovare tutte le informazioni necessarie circa orari, modalità d’accesso e programma. In pratica è l’esatto “dove andare” per incontrare i volontari del Buon Vivere, disponibili a rispondere a ogni domanda su cosa accade al Festival.



BV Bookshop

Curato da La Bottega dell’Invisibile, il Bookshop è il posto giusto dove trovare e acquistare libri e testi sugli argomenti del Buon Vivere e, soprattutto, quelli scritti dai relatori che animeranno questa tredicesima edizione. Un motivo in più per approfondire, per conoscere, per alimentare relazioni di pensiero, per ricordare e per crescere.



MOSTRE ED EVENTI



Dal 17 al 25 settembre il Festival del Buon Vivere ospita alcune mostre e esposizioni di artisti e di oltre 100 associazioni del territorio e non solo. Tra queste:



Un fiore per il mondo, mostra fotografica al Refettorio.

È un progetto a sostegno della pace e dell’inclusione sociale. Bimbi dai 2 agli 11 anni di varie etnie ci spiegano la pace con la loro semplicità. Fotografie e interviste raccontano come i bambini possano essere un esempio per una pace senza confini. A cura di Evelyn Poggiali Photovision, in collaborazione con Ilaria Negrini, Elena Cavallucci, Gabriele Randi e Dario Bonazza.



60 volti per 60 anni + 1 alle Nicchie di San Giacomo

In mostra i volti di 60 difensori dei diritti umani più il tuo. Una raccolta di ritratti realizzati per i 60 anni di Amnesty International da Gianluca Costantini, artista da anni vicino all'associazione nella lotta contro gli abusi e le violazioni. Rappresenta persone, donne e uomini, che Amnesty International ha salvato dal carcere o che hanno lasciato un segno nella storia dei diritti umani. Anche tutti noi possiamo dare il nostro importante contributo. A cura di Amnesty International Gruppo 225 Forlì.



Per analogia – Il sentire, mostra fotografica nel corridoio adiacente San Giacomo

La prima relazione è quella con noi stessi, le nostre emozioni e sentimenti. Qui ogni scatto, prevalentemente a oggetto natura, è corredato da un semplice pensiero volto a mettere in luce, a riconoscere e condividere l’emozione e il sentimento mosso. A cura di Valentina Caroli.



da domenica 11 settembre a domenica 18 settembre

La bellezza che cura, mostra fotografica all’Oratorio San Sebastiano

In mostra le fotografie selezionate nel concorso fotografico promosso dall’Associazione Amici dell’Hospice e volte a valorizzare situazioni e momenti capaci di trasmettere quanto la bellezza, nelle sue varie espressioni, possa curare e promuovere la giusta consapevolezza sul valore dell’esistenza umana. Inaugurazione mostra: 11 settembre ore 18. Premiazione vincitori concorso: 12 settembre ore 18. Orario di apertura: feriali dalle 16 alle 19, festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19