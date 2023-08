La giornata si conclude alle ore 20 con una cena a base di pesce (prenotazione obbligatorio al 3382426892 o 3397562446) animata dall'ex Civitellese Giuseppe Bertaccini, in arte SGABANAZA. Per tutta la serata, nella canonica del Santuario, sarà possibile visitare la Mostra fotografica "Ricordi di Paese".

Sabato 9 Settembre a Civitella di Romagna si ricordano tutti gli ex civitellesi con la giornata a loro dedicata. Nella sala del consiglio comunale, alle 15, verranno accolti dal Sindaco Claudio Milandri tutti i partecipanti alla giornata. Seguiranno l'intervento di Ernesto Toschi (Priore della confraternita della B.V. della Suasia) dal titolo " Storie e Storie di un paese di confine" e la proclamazione del "Civitellese dell'Anno 2023". Al termine degustazione di prodotti locali.

Orario non disponibile

Quando Dal 09/09/2023 al 09/09/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Civitella in festa: giornata per gli ex Civitellesi e cena di pesce con Sgabanaza