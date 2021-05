Claudio Pelizzeni, il giro del mondo senza aerei e con il diabete ospite al Diabetes Marathon Village

Giovedì 27 maggio alle ore 20.30 sulle pagine Facebook, YouTube di Diabetes Marathon e sul sito www.diabetesmarathon.it la quarta serata del Diabetes Marathon Village accoglierà Claudio Pelizzeni. Claudio sarà “un viaggio” perché è un uomo che della vita non ne ha fatto solo un viaggio immaginato, ma l’ha trasformato in realtà. Laureatosi in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari alla Bocconi, ha lavorato per quasi dieci anni in vari istituti creditizi a Milano prima di licenziarsi per fare il giro del mondo. Claudio è nato a Codogno nel 1981 e vive a Piacenza, convive con il diabete da quando era un bambino, ma il diabete non ha fermato la sua voglia di scoperta.

Durante il viaggio ha lanciato il blog Trip Therapy, ad oggi uno dei blog di viaggio più seguiti in Italia. Viaggiando ha realizzato video che sono stati trasmessi durante la trasmissione “Il mondo insieme” di Licia Colò. Ha scritto il suo primo libro, “L'orizzonte, ogni giorno, un po' più in là” nel 2017, autopubblicandosi e divenendo un piccolo caso editoriale tant’è che in seguito viene ripubblicato da Sperling & Kupfer. Nel 2019 pubblica, sempre per Sperling & Kupfer il suo secondo libro “Il silenzio dei miei passi” riguardo il pellegrinaggio a Santiago de Compostela partendo dall’Italia con voto di silenzio. Per Rizzoli, nel 2020, pubblica “In viaggio”. Oggi è tra i soci fondatori di SiVola.it, il primo tour operator italiano di Travel Bloggers.

Questi i link per seguire la diretta: https://www.facebook.com/369612853184521/posts/2563754647103653 e https://www.youtube.com/watch?v=g7ujBa-4djo



Il Diabetes Marathon Village accoglie da tre giovedì le storie di persone che in comune hanno l’amore per la vita, nelle sue difficoltà e nelle sue gratificazioni, e il diabete. Le scorse settimane protagoniste del Diabetes Marathon Village sono state Jessica Casula, “una canzone”, Virginia Verona, “un dipinto” e Luisa Codeluppi, “un libro”. L’ultima ospite sarà Monica Priore, “il mare”. I video rimarranno disponibili sulle pagine Facebook e YouTube e sul sito https://www.diabetesmarathon.it/site/live2021/. Il Diabetes Marathon Village segna le tappe di avvicinamento all’ottava edizione di Diabetes Marathon, che in questo 2021 sarà una “Green Edition”, in versione ibrida, in presenza, con le misure di sicurezza legate all’emergenza Covid-19 e in versione digitale. La modalità digitale permetterà a chiunque, ovunque si trovi, di partecipare con una donazione a sostegno dei progetti a favore di adulti e bambini con diabete e di godere dell’evento da protagonista.



Gli eventi di giugno dell’edizione Diabetes Marathon 2021 saranno “Diabetes in Music”, “Diabetes Marathon Walk and Run, Urban Trail” e “Corri con il cuore”. “Diabetes in Music” a Cesena, venerdì 11 giugno alle ore 20.30, presso il Chiostro di San Francesco della Biblioteca Malatestiana patrimonio Unesco, con protagonista Roberto Mercadini, Enrico Farnedi e Francesca Pretolani e la RétroMarching Band, sarà uno dei primi eventi in presenza della stagione e prevede la prenotazione obbligatoria dei posti. “Diabetes Marathon Walk and Run, Urban Trail” si terrà domenica 13 giugno e sarà uno dei primi eventi sportivi aperti a tutti della “ripartenza” e prevede un percorso nella natura, adatto a camminatori e podisti, con partenza e arrivo Piazza Saffi di Forlì per unire la bellezza della città al bisogno di verde, per rigenerarci dalle tensioni che l’emergenza Covid-19 sta comportando.

Per partecipare l’iscrizione è obbligatoria entro il 7 giugno e permetterà agli organizzatori di scaglionare le partenze perché l’evento si svolga in sicurezza. “Corri con il cuore” è la versione “virtuale” dell’evento e dà la possibilità a tutti di partecipare con una donazione e scegliere un proprio percorso fisico, al mare, in montagna, in città, ma anche emotivo da casa per chi non potrà muoversi. Il 13 giugno infatti verrà creato un collegamento tra chi correrà la gara di solidarietà in presenza a Forlì e chi invece la correrà “in ogni dove” per dimostrare che l’unione fa la forza e che insieme è possibile realizzare un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno. Per partecipare: www.diabetesmarathon.it o contattare l’associazione al 388 161 3262 o a info@diabetesmarathon.it