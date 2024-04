"Clima, legalità, gioco, partecipazione": una settimana di eventi per il progetto tutto forlivese

"Clima e Legalità: sinergie e sostenibilità nelle comunità": il percorso del progetto nel mese di aprile ha un cuore pulsante alla Casa della Legalità con “Play-Q. Gioco e partecipazione, sguardi sull’abitare”. Il cammino animato da oltre dieci associazioni dal 16 aprile, fino al 22, aprirà i battenti grazie a Fantariciclando e gli altri alla Casa della Legalità viale dell’Appennino, 282 - Forlì.

Sconfinamento tra linguaggi: arte, immondizia, racconto, gioco. Play-Q è un work in progress le cui porte, aperte da Flavio Milandri con la mostra del Metamuseo martedì 16, nel pomeriggio, vedranno un momento clou con l’inaugurazione dell’esposizione “Ri-Facciamo un giardino?”, alle 17:30, con Luigi Impieri, artista poliedrico e docente di storia dell’arte. Il pomeriggio successivo mercoledì 17 ci penserà Stefano Giunchi, direttore Atelier delle Figure di Faenza, con una mini conferenza spettacolo ad agitare l’ambiente (17:30). Giovedì 18 dalle 15.15 alle 16.45, ci si sposta al Campus di Forlì - Università di Bologna, Aula 9, per la conferenza online, organizzata da Centro Italiano Storytelling e Fantariciclando, Dipartimento Di Interpretazione e Traduzione dell'Università di Bologna-Campus di Forlì, Centro Interuniversitario di Ricerca Dis-4Change: Studi sul Discorso Climatico e Ambientale, “Why environmental stories matter” con Fran Stallings, forse la più nota storyteller ambientale americana. Il 19 , alle 17:30, si torna alla Casa della Legalità dove, nel pomeriggio, “Mi è semblato di vedele un gatto…” inviterà a giocare con le storie con Renata Franca Flamigni, scrittrice, e il Centro Italiano Storytelling, il pomeriggio seguente “Hai detto drago?”, visite animate alla mostra con piccolo Drago. Domenica 21 per famiglie con laboratorio sul riuso creativo di materia “Ri-facciamo un giardino?”, alle 17, con Flavio Milandri e Fantariciclando. La chiusura dell’evento sarà alle 17:30 del 22 aprile nella Giornata mondiale della terra con visita animata alla mostra, Swap Party e un gioco speciale a cura di Spazio 2030.

L’azione Play-Q. Gioco e partecipazione, sguardi sull’abitare, in collaborazione con il Comitato Quartiere Ca’ Ossi, sempre con ingresso libero, sarà anticipata da una vetrina tematica al negozio Manoni 2.0 in centro, via Garibaldi 55/A, dell’artista Delio Piccioni e Flavio Milandri su ambiente e diritto al gioco. “Clima e Legalità” proseguirà poi con attività diverse anche per il mese di maggio. “Clima e Legalità: sinergie e sostenibilità nelle comunità” (D 5154742 – B 1748/23 R.E-R), un progetto nato a Forlì dalla collaborazione delle associazioni: Fantariciclando, Spazio 2030, Super Partes (capofila), Centro Italiano Storytelling, Materia dei sogni, Associazione San Martino APS, WWF odv, Fondazione Buon Pastore, Circolo Legambiente FC, FIAB con la collaborazione di “ATS terra libera e solidale” e il contributo di Regione Emilia-Romagna e Ministero del Lavoro. Azione per la Casa della Legalità, viale dell’Appennino, 282 - Forlì (FC).

L’apertura mostra è da martedì 16 aprile a lunedì 22 aprile, dalle 16 alle 19. Tranne giovedì 18, siamo al Campus UNIBO di Forlì! Apertura straordinaria per le scuole, su richiesta. Info www.fantariciclando.it, fantariciclando@libero.it, Metamuseogirovago@Facebook.