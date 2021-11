Clima, uomo, natura: terzo capitolo con la mostra di arte contemporanea "Utopie Distopie"

L’Associazione “Artisti Dovadolesi” ha presentato nel 2018 il nuovo progetto ideato da Serena Venturelli, presidente dell’Associazione, che ha la durata di tre anni: "Clima, uomo natura". Il primo anno sono stati scelti da Serena Venturelli e da Marisa Zattini cinque artisti romagnoli che si sono impegnati ad interpretare la prima parte del progetto: eventi climatici estremi.

L’anno successivo sono stati invitati altri cinque artisti che hanno fatto luce sul tema della biodiversità. "Ci è sembrato che un progetto sui cambiamenti climatici e sulle sue conseguenze fosse un argomento più che mai attuale e soprattutto necessario prenderlo a cuore e parlarne, metterlo in evidenza, per far sì che tutti, dai potenti della terra ad ogni individuo, si sensibilizzino, prendano coscienza e si comportino in maniera da porre rimedio al grandioso problema. Naturalmente sono le grandi potenze che devono emettere leggi che frenino l'inquinamento in un grande concerto di idee e soluzioni", spiega Venturelli

Quest’anno si conclude il progetto con 'Utopie distopie". Gli artisti si sono impegnati ad esprimere il loro sentire verso un cambiamento positivo oppure verso uno stagnarsi negativo. Sono tutti romagnoli perché l’Associazione vuole, come sempre, mettere in evidenza le eccellenze della Regione: Vincenzo Baldini, Gilberto Cappelli, Mirco Denicolò’, Roberto Pagani, Paolo Poni. Questi artisti hanno realizzato mostre importanti in Italia e all’estero. In questa situazione presenteranno tre opere significative ciascuno.



A causa del COVID19, la mostra non si è realizzata prima a Dovadola e successivamente a Forlì, come è accaduto gli anni scorsi, bensì solamente a Forlì dopo che hanno riaperto i luoghi espositivi e concessa l’apertura di mostre programmate. L’inaugurazione della mostra avverrà venerdì 5 novembre alle ore 17 e rimarrà aperta fino al 22, nel rinascimentale Oratorio di San Sebastiano. Saranno presenti Alessandra Ascari, presidente del Consiglio Comunale di Forlì, il sindaco di Dovadola Francesco Tassinari, Marisa Zattini, Serena Venturelli, gli artisti ed altre personalità.

Orario di apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. L’esposizione si fregia del Patrocinio della Regione Emilia Romagna, di quelli della Provincia di Forlì Cesena, del Comune di Forlì e di quello del Comune di Dovadola

Durante l’inaugurazione verrà illustrato il catalogo con le presentazioni di Serena Venturelli, presidente dell’Associazione “Artisti Dovadolesi”, del sindaco di Dovadola Francesco Tassinari, dell’assessore alla Cultura del Comune di Forlì Valerio Melandri e quelle di Claudia Collina Responsabile dell’Ufficio Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Regione Emilia – Romagna.