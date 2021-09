Forlì tra il blues e il jazz al Club Ottantadue: gruppi da tutta la penisola

Si riparte con il "Forlì Blues Festival" e il "Forlì Jazz Festival" dedicato a Chet Baker, al club Ottantadue di Forlì, tutti i venerdì e sabati di ottobre, per poi proseguire nei mesi successivi con una programmazione più variegata.

Nel programma sono stati coinvolti gruppi di ogni parte d'Italia, band che seguono la tradizione e band innovative, con una qualificata presenza femminile, il tutto sotto la regia di Naima Fondation, la nuova Associazione culturale che ha preso in mano il testimone lasciato per strada qualche anno fa dal mitico Naima club, che aveva portato a Forlì, nel corso di 30 anni di attività, il gota della musica jazz e blues, con ben 7.335 musicisti da tutti il mondo, e tra questi dei veri e propri miti, come l'indimenticabile Chet Baker, e richiamato ben 325.000 spettatori, amanti di questi due generi musicali intramontabili.

Il programma del venerdì con il "Forlì Blues Festival"

Venerdì 1 ottobre, Lisa Manara, voce, Riki Ferrini, chitarra: dal jazz all’etno, un ritorno al blues.

Venerdì 8 ottobre, Roberto Luti ed Elisabetta Maulo, voci e chitarre: dopo un vita passata a New Orleans.

Venerdì 15 ottobre, Sara Piolanti e Marco Vignazia, voci e chitarre: prison sonbook, il blues delle carceri Usa.

Venerdì 22 ottobre, Rangzen play the blues: il blues delle più grandi rock band del mondo.

Venerdì 29 ottobre: Vince Vallicelli blues band, dopo il grande successo al Ravenna Festival.

Il programma del sabato con il "Forlì Jazz Festival"

Sabato 2 ottobre, Chet to Chet group: Teo Ciavarella, pianoforte, Cico Cicognani, basso, Lele Barbieri, batteria, Maurizio Piancastelli, tromba.

Sabato 9 ottobre: Tom Kirkpatrik quartet

Sabato 16 ottobre, Ladies in jazz: Silvia Donati, voce, Camilla Missio, contrabbasso, Francesca Bertazzo chitarra e voce.

Sabato 23 ottobre, Irine Robbins trio: Irine Robbins, piano e voce, Diego Fabretti, tromba e voce, Filippo Cassanelli, contrabbasso

Sabato 30 ottobre: Zanca sextet

Info band: 366 1512799, prenotazione tavoli: 370 3664372, cena dalle ore 20, concerto ore 22.05