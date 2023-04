“Coast to coast”: Rocco Papaleo tra teatro e canzoni a Santa Sofia

Si avvia al termine la stagione di prosa al Mentore di Santa Sofia, con la presenza di un grande nome: Rocco Papaleo, il quale sabato 22 aprile porta in scena lo spettacolo “Coast to Coast”. Durante lo spettacolo, Papaleo conduce il pubblico alla scoperta della sua grande passione per il teatro-canzone. Attore, autore, regista, showman, ma anche cantante e musicista: Papaleo coltiva e pratica abilmente da 25 anni il teatro-canzone conducendo lo spettacolo tra parole e musica, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali.

“Coast to Coast” è uno show che si presenta come un album tutto da sfogliare, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica: un riuscito esperimento che strizza l’occhio a Gaber e alla Basilicata. Uno spettacolo antologico, con la spiccata attitudine all’interazione e al gioco; un recital che ha sempre lo stesso punto di partenza, ma una meta sempre nuova e una strada sempre diversa per raggiungerla. "Il titolo Coast to Coast allude all’impossibilità di fermarsi, al sapere di essere transitori, al comprendere che tutto è provvisorio e per questo meravigliarsi sempre. Che più o meno, è il senso del viaggio che compiamo ogni giorno, tutti i giorni, finché ci è concesso di guardare fuori dal finestrino", scrivono Papaleo e Valter Lupo, autori dello spettacolo.

“Coast to Coast” di Rocco Papaleo e Valter Lupo vede in scena Rocco Papaleo con Arturo Valiante (pianoforte e altri tasti), Guerino Rondolone (bassi e contrabbasso), Davide Savarese (Tamburi e Suoni), Fabrizio Guarino (chitarre), organizzazione e cucina Giampiero Da Dalto, regia Valter Lupo, scene Sonia Peng, light designer Giulia Belardi, suono Alberto Recchia, backliner e sostegno Stefano Nuccetelli. Produzione Carlo Pontesilli per Less is more Produzioni e Teatro Stabile di Bolzano.

Lo spettacolo è compreso nel carnet di abbonamento. Per i non abbonati, ingresso 20 euro, ridotto 18 euro. Per info e prenotazioni: 349 9503847 oppure teatromentore@gmail.com.