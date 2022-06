"Cocaweb. Una generazione da salvare": Andrea Cangini a Forlì per parlare di giovani ed abuso del 'virtuale'

Prezzo non disponibile

Lunedì 13 giugno, alle ore 21.15, nell'ambito del programma eventi "Fabbrica Estate 2022" si terrà un incontro dibattito con il senatore Andrea Cangini, incentrato sulla presentazione del suo ultimo saggio "Cocaweb. Una generazione da salvare" (Minerva Edizioni).

Oltre al senatore, parteciperanno all'incontro Gian Luca Zattini, Sindaco di Forlì, Paola Casara, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, Maurizio Gardini, Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Don Andrea Carubia della Pastorale Giovanile. Interverrà inoltre Fabio Zaffagnini fondatore dei progetti Rockin'1000 e Trail Me Up. La presentazione e il dibattito saranno moderati da Valerio Baroncini, giornalista e caporedattore del Qn - il Resto del Carlino.

"Il libro tratta un argomento riconosciuto come importante dalla gente – dichiara Andrea Cangini –. Importante come lo è tutelare i nostri figli e i nostri nipoti dalle conseguenze nefaste di un abuso dei social network e dei videogiochi e contenere lo strapotere dei Giganti del Web. Sono questioni epocali, sempre più avvertite nel tempo come tali".

L’evento si svolge sotto il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, con Natlive in qualità di media tech partner.

Sarà un incontro di riflessione per "salvare una generazione" e "contenere un potere", quello di una nuova forma di uso/abuso della ’sostanza’ virtuale, dove il Web per capacità di creare dipendenza si avvia sempre di più verso un’assimilazione a droghe del tipo della cocaina (da qui il titolo del libro). Il web visto come sostanza stupefacente di una generazione perduta nella Rete, verso la quale il saggio suggerisce un dovere. Il dovere di salvarla. Sarà possibile seguire la diretta streaming su www.natlive.it