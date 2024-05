Cocoricò Tapes torna a Forlì per una proiezione speciale alla Sala San Luigi

Mercoledì 8 maggio alle ore 21:00 arriva per la prima volta alla Sala San Luigi di Forlì Cocoricò Tapes, il documentario di Francesco Tavella prodotto da La Furia Film con la forlivese Sunset Produzioni. Il documentario sarà presentato in sala da Lisa Tormena (produttrice Sunset) e Matteo Lolletti (co-autore del film) che dialogheranno con il pubblico.

Il film è in giro nelle sale da ottobre scorso, dopo oltre 100 proiezioni e partecipazioni a numerosi festival cinematografici, torna a Forlì sul grande schermo del cinema in via Luigi Nanni, 14 e sarà l’occasione per scoprire un pezzo di storia di una delle discoteche più famose d’Europa.

Biglietti disponibili al botteghino.

IL DOCUMENTARIO

Cocoricò Tapes racconta gli anni Novanta e il mito della storica discoteca di Riccione durante la direzione artistica di Loris Riccardi, quando il locale era luogo di trasgressione e avanguardia artistica, Tempio della notte per una generazione che ogni sabato sera viveva lì dentro un vero e proprio rito collettivo.

Nato grazie al ritrovamento di VHS girate all’interno del locale, il documentario è un viaggio visivo e sonoro nel Cocoricò e negli anni ‘90, così folgoranti e irripetibili. Un viaggio reso possibile dal connubio tra le musiche di Matteo Vallicelli, il ricco materiale d’archivio inedito e amatoriale, e le interviste - del tempo e di oggi - ai volti protagonisti della Piramide. La sua visione vuole provare a restituire le sensazioni di una notte all’interno del Cocoricò.

Dopo un’estate in giro per arene estive e festival, Cocoricò Tapes ha dato il via alle proiezioni autunnali con 14 giorni consecutivi al Multiplex Le Befane di Rimini, dove è stato il secondo film con più incassi dopo L’Esorcista, e con la partecipazione in numerosi festival cinematografici tra cui: FrontDoc (Aosta) e Nuove Visioni (Bologna). Il film è attualmente in giro nelle sale italiane, tra i prossimi appuntamenti anche Roma e Milano. Calendario delle proiezioni disponibile sul sito www.cocoricotapes.com

Cocoricò Tapes è sostenuto dalla regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e vede la regia e il soggetto di Francesco Tavella, la sceneggiatura di Francesco Tavella e Matteo Lolletti, con la fotografia di Luca Nervegna, il montaggio di Luca Berardi e la musica di Matteo Vallicelli. La sua realizzazione è stata possibile anche grazie al prezioso supporto di più di 200 donatrici e donatori che, catturati dallo spirito del progetto, hanno deciso di partecipare e diffondere la campagna di crowdfunding sulla piattaforma Idea Ginger. Già vincitore del Premio Sebastiano Gesù a Ortigia Film Festival, ora il film è in giro per le sale.

Per ulteriori informazioni e contenuti: www.cocoricotapes.com - info@cocoricotapes.com