"Codice Rosso", un convegno online per contrastare la violenza di genere

"Il Codice Rosso. Tutele e norme di contrasto alla violenza di genere". È questo il titolo del convegno online promosso dal CRID, Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e Vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con il Comune di Forlì e il Centro Donna, in programma in diretta streaming sulla piattaforma Teams il 24 novembre, con la partecipazione di relatori d'eccezione e l’introduzione dell’Ass.re alle Pari Opportunità del Comune di Forlì Andrea Cintorino.

“Parlare di violenze di genere è doppiamente importante. Prima di tutto perché con Codice Rosso la disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere si è innovata e modificata con l’inasprimento di determinate sanzioni. In secondo luogo perché la violenza non può e non deve sopravvivere dietro lo schermo della vergogna. Le donne che subiscono maltrattamenti sono ancora troppe e, molto spesso, vivono nell'ombra. C’è l'imbarazzo di raccontare la propria storia, di non essere capite e di essere giudicate. È in questa triste dimensione che è nostro dovere intervenire. Come Istituzioni – commenta l’Ass.re Cintorino – dobbiamo trasmettere la coscienza del rispetto e il potere della denuncia”. Il convegno si apre alle 14.45. Link di accesso: https://bit.ly/3oStWyH