Coi "Tesori aperti" si va alla scoperta della Chiesa di San Martino di Ladino

La rassegna "Tesori aperti" si concluderà il 29 agosto (alle ore 20.30) presso la Chiesa di San Martino di Ladino, un edificio di culto costruito per la prima volta alla fine del XIII secolo sui ruderi e con i materiali del castello ivi esistente (precedentemente distrutto) e poi ricostruito quasi totalmente, fatta salva la zona absidale, dopo i danni causati dal violento terremoto che nel 1870 colpì la Romagna.

Nella zona salvatasi dal crollo, alla fine dell’Ottocento, nel corso di lavori di risistemazione, vennero riportati in luce lacerti di affreschi quattrocenteschi, realizzati in tempi diversi e da diverse mani, restaurati nel 1996. Alla fine della visita si potrà seguire l’esibizione del Coro di Castrocaro Terme e Terra del Sole (già presente nel corso del primo appuntamento), come momento conclusivo della serata e della rassegna.

Visite guidate gratuite su prenotazione; degustazioni a pagamento a parte, la sera della visita (ma sempre gradita la prenotazione): Ufficio I.A.T. tel. +39 0543 769631 – cell. / wa +39 350 5193970