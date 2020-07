Collettivo Olvidados per Centroflora: serata di musica, arte e poesia

Venerdì 31 Luglio a partire dalle 20.30 si tiene la serata di musica, poesia e arte con il collettivo artistico-culturale Olvidados presso il vivaio Centroflora. L'evento vedrà esibirsi in contemporanea 3 artisti rispettivamente in 3 discipline diverse: Cesare Pomarici, dottorando in letteratura e scrittore, leggerà dei testi poetici tratti dal libro Mutamenti di clima; Luca di Chiara, polistrumentista, si esibirà mettendo in musica brani di Mutamenti di clima utilizzando la loop station. Andrea Mario Bert, pittore, dipingerà in una performance live il fondale della piscina del vivaio accompagnato dalle note musicali



Gli Artisti



- Andrea Mario Bert, classe 1984, è diplomato in Pittura presso l’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Attualmente collabora con la Galleria Forni di Bologna e le sue opere – vincitrici di alcuni importanti riconoscimenti (2014 Premio Marina di Ravenna, 2017 XXVI Biennale del Muro Dipinto di Dozza) – sono esposte in numerose gallerie italiane e internazionali.



- Cesare Pomarici, nasce a Cesena nel 1992. Dopo la laurea magistrale in Filologia Greca all’Alma Mater Studiorum di Bologna, attualmente svolge il dottorato di ricerca in Italianistica presso le Università di Losanna e Bologna, con una tesi sul rapporto fra la letteratura greca e l’opera di Paolo Volponi. È tra i fondatori del collettivo artistico Olvidados.



- Luca Di Chiara, dopo la laurea in Contrabbasso classico al conservatorio di Pesaro nel 2015 con 110 sotto la guida del M°Gobbi, diventa primo contrabbasso dell'orchestra Corelli, con la quale collabora con artisti del calibro di Goran Bregovic, Fabio de Luigi, ha registrato l'ultimo brano postumo di Morricone per il Ravenna festival e ha un'intensa attività concertistica sul territorio nazionale; è membro degli EST (Electric Strings Trio), coi quali ha due album all'attivo, il primo posto come migliori Buskers della festa artusiana nel 2018 e nello stesso anno sono stati invitati come artisti Vip al Ferrara Buskers Festival. Tra gli altri progetti da evidenziare Iza&Sara, per le quali ha arrangiato i brani del primo album nel 2018, e il proprio progetto solista polistrumentista

Prenotazioni: 0543/743599