"Colline Meldolesi: tra natura, cultura e sapori": programma di scampagnate e degustazioni

Al via la rassegna "Colline Meldolesi: tra natura, cultura e sapori". Il Comune di Meldola presenta la rassegna un programma di eventi che ha l'obiettivo di promuovere il patrimonio naturalistico e storico meldolese, all'insegna di passeggiate accessibili a tutti, di esperienze nella natura e di momenti conviviali all'aperto.

Ad inaugurare il programma saranno nelle serate di martedì 8 e martedì 15 settembre 2020, con inizio alle ore 18.00, le visite guidate alla Riserva Regionale Bosco di Scardavilla: un'occasione per passeggiare immersi nel verde alla scoperta della storia del bosco, dai primi abitanti ai monaci camaldolesi fino agli esploratori e documentaristi tra i quali spicca Pietro Zangheri. Una guida illustrerà le curiosità della foresta, riserva regionale dal 1991. Al termine della passeggiata, della durata di circa un'ora, la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena preparerà un lunch box aperitivo con degustazione di prodotti romagnoli delle aziende locali.

Seguiranno nelle date di venerdì 18 settembre 2020 la passeggiata sul crinale tra Castelnuovo e Montevescovo con momento ristoro presso l'Agriturismo Le Vigne e venerdì 25 settembre 2020 l'escursione tra Rocca delle Camminate e Fiordinano con momento conviviale presso l'Azienda Agricola Casadei Claudio. Concluderà la kermesse settembrina l'evento "Giocando nella natura" in programma per domenica 27 settembre 2020 che prevede un laboratorio di costruzione aquiloni in collaborazione con il gruppo Aquilonisti Forlì Flying Fantasy e le prove di volo nella Valle del Vento - Dogheria di Meldola dove le guide del Museo di Ecologia illustreranno la vita degli uccelli rapaci presenti in zona.

Tutti gli eventi sono con obbligo di prenotazione via mail a : scardavilla@comune.meldola.fc. it.

Il Vice Sindaco Jennifer Ruffilli e l'Assessore all'Ambiente Filippo Santolini sottolineano che "questa rassegna fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale ha l'obiettivo di promuovere il nostro territorio, partendo dal patrimonio naturalistico e creando una occasione di esperienza sensoriale e di gusto per tutti i partecipanti con una attenzione ai più piccoli e alle famiglie per i quali sono in programma eventi ad hoc. Questa rassegna proseguirà anche nei prossimi mesi all'insega delle colline meldolesi".