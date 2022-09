"Colore, ritmo, suggestione": torna la collettiva di settembre al Palazzo Pretorio di Terra del Sole

Sarà aperta al pubblico sabato 10 settembre a partire dalle ore 17 la mostra "Colore, ritmo, suggestione", collettiva artistica giunta ormai al suo terzo appuntamento al Palazzo pretorio di Terra del Sole, dopo i successi delle due scorse edizioni.

Curata dal critico d'arte Silvia Arfelli, l'esposizione presenterà una quarantina di opere proposte dai venti Artisti selezionati per l'occasione, che rappresentano un'interessante spaccato della creatività italiana. Ad esporre saranno: Alessandro e Ezio Balliano (Vercelli), Doriam Battaglia, Germana Bedont e Leda Michelini di Como, Antonella Bertoni di Mantova, Franca D'Alfonso e Ferdinando Pagani di Varese, Pietro Disegna di San Donà di Piave, Ebe De Mitri e Maria Beatrice Epifanio di Torino, Angela Prete di Brindisi, Maria Falconieri di Roma, Silvana Boccadifuoco di Ragusa, Maurizio Laurenti e Rocco Rusiello di Arezzo, Lucia Sottili di Firenze, Leda Tagliavini e Francesca Tosi di Reggio Emilia e Margherita Tessier di Padova.

Selezionati in base ad una produzione artistica dagli innegabili contenuti, ed in base ad un nutrito curriculum di esposizioni in Italia e all'estero, i venti Artisti in mostra presenteranno le loro ricerche sulle molteplici possibilità dell'arte di rappresentare mondi diversi, che scaturiscono dalla fantasia e dalla capacità degli Artisti di proporre nuove visioni.

Organizzata da "La Maya Desnuda" di Forlì e patrocinata dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in collaborazione con la Pro Loco di Terra del Sole, la mostra "Colore, ritmo, suggestione" sarà visibile al pubblico nel Salone d'Onore del Palazzo Pretorio di Terra del Sole fino al 2 ottobre, tutti i giorni in orario 15,30 - 19.30. Chiuso il lunedì. Info: 0543 766766 334 2604929