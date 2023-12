"Colori per l'Etiopia" in mostra all'oratorio San Sebastiano: il ricavato per la clinica fondata da padre Raffaello

Mercoledì 13 dicembre alle ore 17, presso l’Oratorio di San Sebastiano a Forlì, alla presenza del Vescovo di Forlì e delle autorità cittadine, verrà inaugurata la mostra di pittura “Colori per l’Etiopia” ( quando l’arte incontra la solidarietà) di Pier Angelo Gentilini, curata da Angelamaria Golfarelli. La mostra che si avvale del Patrocinio del Comune di Forlì, è promossa dal gruppo Scout FO 3° S.Maria del Fiore in collaborazione con il Centro di Cooperazione Missionaria dei Frati Cappuccini dell’Emilia Romagna.

L’intero ricavato della vendita delle opere verrà infatti devoluto alla clinica-presidio Sanitario della missione di Duga (Etiopia) fondata oltre 30 anni fa dal missionario Cappuccino Padre Raffaello del Debole. Prima di partire per l’Africa Padre Raffaello, intorno agli anni ’70 del secolo scorso, era stato assistente spirituale del gruppo scout di S.Maria del Fiore ed in tale veste aveva favorito la crescita umana e spirituale dei tanti giovani che frequentavano la parrocchia, dando anche un forte sviluppo all’attività di volontariato a favore del prossimo. Si era costruito così un legame che, con alterne vicende e fasi diverse, è durato in tutti questi anni e che il gruppo scout FO 3° intende continuare a mantenere vivo nel nome del padre cappuccino scomparso lo scorso agosto. Tornando alla mostra, la curatrice Angelamaria Golfarelli scrive nella presentazione: “ La pittura di Pier Angelo Gentilini non si “limita” all’esecuzione accademica delle tecniche relative alle varie correnti pittoriche prese in esame con il suo lavoro, ma è fortemente travolto dalla passione e da una gestualità a volte quasi infantile che diviene una sua personale cifra di riconoscimento. Nelle sue opere ciò che regna è il colore che sposa la forma con una tale dirompente sapienza che, anche quando affronta la figura evita accuratamente di renderla troppo riconoscibile, perché la svuota di quella fisionomia troppo minuziosa che l’artista non sente sua. In questa mostra, che potremmo a ragione definire antologica, seppure le sue finalità vadano oltre il desiderio di mostrare il proprio talento e se stesso, le opere esposte spaziano attraverso periodi molto diversi della produzione dell’artista, e ne tracciano un sostanziale filo conduttore dal quale non si può prescindere, in un susseguirsi di circolari ritorni che non trascurano una naturale ironia, né una profonda coscienza dedita alla spiritualità e alla contemplazione. Prova ne è l’amore per tutte le creature e per quella magica Natura che, anche quando è così bene camuffata dagli astrattismi di Gentilini, non manca di erigersi sovrana sull’uomo che resta però sempre un’essenza decisiva del cosmo”.

La mostra rimarrà aperta dal 13 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 nei seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18. Sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30. Lunedì chiusa. Per informazioni: 3489508631 oppure 3669609077.