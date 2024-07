"Coloriamo il mondo" torna a Santa Sofia con una giornata multiculturale

Torna giovedì 18 luglio, Coloriamo il mondo, la tradizionale festa multiculturale che si tiene ogni anno a Santa Sofia nella Corte dell’Ostello, promossa dalla CGIL Forlì Cesena con il patrocinio del Comune di Santa Sofia. Coloriamo il mondo nasce in un territorio dove numerose persone si sono trasferite per lavoro. A Santa Sofia sono presenti più di 40 etnie e Coloriamo il mondo è un evento di condivisione in cui attraverso il cibo e il dialogo si connettono culture solo apparentemente lontane.

“Quest’anno – indica la segretaria generale della Cgil Forlì-Cesena Maria Giorgini - Coloriamo il mondo, momento di festa e di incontro tra culture con talk, musica e cibo da tanti paesi di tutti i continenti, si aprirà nel ricordo di Satnam Singh, morto nelle campagne nell’Agro Pontino, ucciso da un sistema parallelo e illegale di fare impresa sempre più diffuso, fondato su sfruttamento, caporalato e disumanità, che va radicalmente cambiato”. Il primo appuntamento sarà dunque alle 17:30 nell’anfiteatro del Parco della Resistenza di Santa Sofia, dopo i saluti della sindaca neo eletta Ilaria Marianini, dove si parlerà di lotta al caporalato insieme a Maria Giorgini, Andrea Ronchi avvocato penalista, Ana Laura Cisneros funzionaria Filcams Cgil, Franco Ronconi referente Libera Forlì-Cesena, Silvia Guaraldi segretaria Flai Cgil, conclusioni a cura di Isabella Pavolucci segretaria Cgil Emilia-Romagna.

Alle 19.30 ci si sposterà nella Corte dell’Ostello per un momento conviviale, una cena con piatti da tutto il mondo e piatti della tradizione romagnola. Nella Corte dell’Ostello si potranno trovare anche i banchetti delle associazioni impegnate nella costruzione di pace e nell’educazione alla legalità e la mostra sulla storia della Palestina. Alle 21 Milad Basir, giornalista, già sindacalista della Cgil, da sempre conosciuto per il suo impegno per la pace, parlerà della situazione del popolo Palestinese e sarà un'occasione per riflettere sugli attacchi e l'occupazione subiti quotidianamente dal popolo palestinese, sia a Gaza che in Cisgiordania. Alle 21.15 a conclusione della giornata musica dal vivo, con la band Arancia Meccanica.

La cena e il concerto sono gratuiti e offerti grazie al contributo della Cgil Forlì- Cesena e di sponsor.