"Com'è nato un golpe: il caso Moro": al Cinema Saffi documentario e dibattito

Mercoledì 20 aprile, alle ore 20.30 presso il cinema Saffi di Forlì, l'Anpi provinciale di Forlì-Cesena e l'Associazione Luciano Lama presenteranno il documentario "Com'è nato un golpe: il caso Moro". ll documentario diretto da Tommaso Cavallini ripercorre le ultime fasi di vita di Aldo Moro; dal viaggio negli States del 1974, al rapimento, alla detenzione e l'uccisione del Presidente della DC.

Una narrazione che si contrappone con dati di fatto alla verità ufficiale del "memoriale". Una nuova nuova analisi balistica per fare luce sulla dinamica dell'agguato, un filmato inedito di via Fani riguardante la 127 rossa, auto mai presa in considerazione dalle indagini e la fonte "Beirut2", intervistata da Carlo Palermo, che riferisce di una foto scattata ad Aldo Moro in un cortile durante la prigionia, di come la guerra fredda era fattivamente diretta da gruppi che controllavano sia Washington sia il Cremlino, a conferma del fatto che Aldo Moro doveva ovviamente morire e non per mano delle Brigate rosse al fine di attuare un golpe in Italia.

A conclusione della proiezione ci terrà un dibattito con Gianfranco Miro Gorli, presidente ANPI FC, Valter Bielli, parlamentare, già membro della commissioni stragi, e Miro Flamigni, vicepresidente dell'istituto storico della Resistenza. Introdurrà Lodovico Zanetti, di ANPI Forlì.

Ingresso libero.