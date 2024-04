Combattere lo spreco di cibo e la crisi climatica: una giornata di eventi a Casa Artusi

Sabato 27 aprile Casa Artusi ospita a Forlimpopoliil World Disco Soup Day: un evento globale creato dal movimento Slow Food Youth Network, la rete dei giovani di Slow Food come “sforzo” collettivo per combattere lo spreco di cibo e la crisi climatica.In questa giornata i giovani del movimento (e chiunque voglia partecipare e unirsi all'evento) si riuniscono e organizzano grandi feste per sensibilizzare ed educare il pubblico di ogni età al cibo buono, pulito e giusto, cucinando insieme piatti sostenibili, dialogando e ballando.

Nella giornata dell'ottava edizione del World Disco Soup Day del progetto In cibo Civitas in collaborazione con i Comuni di Forlì e Cesena, si ospitano tutti coloro che vogliono unirsi insieme a Casa Artusi, nel centro di Forlimpopoli per un momento di sensibilizzazione ed educazione sul tema dello spreco di cibo e della crisi climatica.

Programma della giornata

Ore 10:30-12:30 - Esperienza di foraging nei campi di Spinadello in collaborazione con Spazi Indecisi. Ritrovo del gruppo di partecipanti dall'Acquedotto Spinadello a pochi km dal centro di Forlimpopoli per vivere un'esperienza "dal campo alla tavola": saremo accolti dai promotori del progetto Spinadello Centro Visite Partecipato e se il tempo lo permetterà saremo talmente fortunati da raccogliere dal campo le erbe spontanee che ci serviranno per l'esperienza pomeridiana in cucina!

Ore 14:30-16:30 - Esperienza di visita e cucina in Casa Artusi. Dopo la pausa pranzo libera oppure trascorsa con il gruppo conosciuto al mattino ci si ritrova nella corte di Casa Artusi dove si visiteranno gli spazi del complesso monumentale che ospita la Fondazione Casa Artusi: la biblioteca gastronomica con lo studio di Pellegrino Artusi e il suo prezioso archivio, lo spazio museale e infine la scuola di cucina, qui avrà inizio il fantastico laboratorio pratico di pasta fresca al mattarello sul tema del non spreco seguiti dai consigli di gastronomi, Maestri di cucina e delle Mariette di Casa Artusi. Ciascun partecipante preparerà la propria Sfoglia per la ricetta anti-spreco della giornata.

Ore 16:30-18:30 - Esperienza di degustazione vino. Degustazione di vino in compagnia di un produttore locale che ci guiderà nell'assaggio di due tipologie di calici per comprendere la ricchezza della viticoltura romagnola e le sue peculiarità.

Ore 18:30-19:30 - Assaggio e brindisi per gli iscritti all'evento. Il momento dell'assaggio della ricetta o meglio della "minestra romagnola" in abbinamento a un calice di vino è arrivato, bisogna assaporare quanto preparato e appreso durante la giornata, brindando e dando il via al momento di networking.

Ore 19:30 - Aperitivo aperto a tutti con dj set e storie di cibo. Casa Artusi apre le sue porte a tutti coloro che non avranno fatto in tempo a registrarsi all'evento dando la possibilità di scambiare parole, discutere, ballare e parlare dei temi del World Disco Soup Day in compagnia di tanti altri giovani, tanti produttori locali e artigiani del bello e del buono di Romagna con un accompagnamento musicale.

La partecipazione all'evento è gratuita con iscrizione obbligatoria su casartusi.it

Il progetto “In Cibo Civitas: Empowerment, Azioni, Territorio per una cittadinanza che nutre il futuro” è promosso da Associazione LVIA in collaborazione con Slow Food Italia, Comune di Torino, Comune di Castelbuono (PA), Comune di Firenze, Comune di Forlì, Comune di Cesena (FC), Comune di Cuneo, Comune di Borgo San Lorenzo (FI), ImpactSkills, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione (DFE) - Università degli Studi di Torino, e riceve il sostegno dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.