"Come ci cambierà la vita l'intelligenza artificiale?", incontro di Nuova Civiltà delle Macchine

L’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine presenta la sua nuova rassegna "Questioni Digitali - Intelligenza Artificiale - Cos’è? Come ci cambierà la vita? Come governarla?". Si tratta di quattro incontri dedicati alla Intelligenza Artificiale, ai suoi ambiti applicativi e alle questioni etiche che ne stanno già derivando. Il prossimo appuntamento si tiene lunedì 6 maggio alle ore 18 nella nuova sede del Laboratorio Aperto di Forlì, presso l’ex asilo Santarelli in via Caterina Sforza 45. Relatori saranno il professor Giuseppe Iacono e la professoressa e ricercatrice Veronica Moretti che parleranno di come cambieranno il mondo del lavoro e dell’istruzione. Si potrà seguire l’incontro anche in streaming sul canale YouTube della associazione. Ai relatori sarà donata la cartolina a tiratura limitata dell’ architetto Giovanni Tuzio, a cura del Davide Boschini.