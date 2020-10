Come modificare le foto, parte un corso di Photoshop

Un laboratorio per imparare a modificare le foto. È quello che propone la nuova associazione forlivese Di Scena In Scena con “Photoshop Essentials, dallo spazio di lavoro alle maschere livello” il laboratorio per utilizzare gli strumenti essenziali del programma Adobe Photoshop.

Le lezioni per chi vuole muovere i primi passi nel mondo delle foto ritoccate sono 11 e iniziano giovedì 12 novembre. La durata è di un’ora e mezza ciascuna, dalle 21 alle 22,30 nella sede di Coop. DiaLogos in via Angioletto Focaccia, 7. Le lezioni sono tenute dal docente Nicola Roversi, già insegnante per tre anni all’Accademia Belle Arti di Bologna e grafico di poster cinematografici. Al termine verrà rilasciata una dispensa e l’attestato di partecipazione.

Il costo è di 110 euro. In caso di impossibilità per nuovi Dpcm anti-Covid, la quota verrà rimborsata.

Per info e prenotazioni rivolgersi al numero 347 9189427.