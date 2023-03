Come uscire dalla guerra in Ucraina, Giancarlo Biserna e il confronto con Tolstoj, Dostoevskji e don Arturo: ecco il nuovo libro

"Alla Trattoria della via Lunga con Tolstoj, Dostoevskji e don Arturo". E' il nuovo libro di Giancarlo Biserna, ex vicesindaco di Forlì nella giunta Balzani, che sarà presentato venerdì 24 marzo alle 20,45 alla Sala Don Bosco di via Ridolfi 29 insieme all'editore Gigi Mattarelli (Grafikamente) ed al professor Paolo Petrocelli. Articolato in 110 pagine, "in modo ironico e surreale tratta il tema di come uscire dalla guerra in Ucraina tramite il pensiero dei due grandi scrittori mediato da un sacerdote forlivese molto importante e tanto amato dal popolo, don Arturo Femicelli, ora scomparso", spiega Biserna.

Biserna s'immagina a pranzo con i due scrittori in una folcloristica trattoria cittadina e poi via in una folle corsa verso la chiesa di Santa Caterina di via Gervasi che fu di don Arturo. La' giunti insieme a tantissimi si potrà trovare la verità sulla guerra, unica via per farla finire. "Ovvio che i testi di maggior riferimento sono "Il Grande Inquisitore" di Dostoevskji e "La Confessione" di Tolstoj", spiega Biserna. Leggeranno alcuni brani del libro Gabriella Carbonari e Meris Pedrizzi.

