Comincia la terza stagione dell’Europa sul sofà, il ciclo di conferenze online del Punto Europa di Forlì

Indirizzo non disponibile

Torna l’«Europa sul Sofà». Proposto dal Centro di informazione e documentazione Punto Europa di Forlì durante i difficili mesi della pandemia, il ciclo di conferenze online arriva alla terza stagione, con importanti conferme e grosse novità: innanzitutto, il format. L’appuntamento è ogni giovedì, dalle 18.00 alle 19.00, sulle pagine Facebook e Twitter, o il canale YouTube del Punto Europa. Durante ciascun incontro, sarà affrontato un tema o un argomento particolarmente rilevante per l’Unione europea o i suoi Paesi membri, attraverso la partecipazione di docenti universitari, esperti di settore e giornalisti. Conducono le puntate le studentesse e gli studenti del Corso di Laurea magistrale in Scienze internazionali e diplomatiche del Campus di Forlì dell’Università di Bologna, formati come European Union Junior Expert.

Giovedì 27 gennaio il primo incontro, di apertura. Con il corrispondente a Bruxelles David Carretta e il Professore Michele Marchi (Unibo), sarà approfondita la natura e le prospettive della nuova Presidenza francese del Consiglio dell’Unione europea. Tutta Europa guarda Parigi con attesa e curiosità, poiché il termine del mandato da Presidente della Repubblica di Emmanuel Macron coinciderà anche con la fine della Conferenza sul Futuro dell’Europa e con la conclusione del semestre di presidenza francese nell’UE. Quindi, le prossime elezioni in Francia potranno rappresentare assieme un banco di prova e un laboratorio sulle possibilità di successo del processo di riforma dell’UE.

«Cominciamo questa terza stagione consapevoli dell’importanza di discutere e riflettere su alcuni dei temi più importanti che stanno segnando questo particolare momento storico», è il commento della professoressa Giuliana Laschi, presidente del Comitato scientifico del Punto Europa. «Durante la pandemia sono aumentate le legittime aspettative dei cittadini rispetto alla capacità di intervento dell’Unione europea: insomma, gli europei vorrebbero più Europa! Durante il 2022 sarà discussa la riforma del Patto di stabilità, la possibile modifica dei trattati e il ruolo che l’Unione europea dovrebbe avere nella gestione delle crisi internazionali, molte delle quali a noi prossime. Intendiamo quindi seguire questi eventi e informare la cittadinanza, perché solo attraverso il pensiero critico e ragionato, siamo convinti si possano meglio esercitare le prerogative proprie di una democrazia».

Il Punto Europa di Forlì è un Centro di informazione e documentazione sui temi che riguardano l'Unione Europea: contribuisce a rendere visibile e trasparente il processo di integrazione, avvicinando la comunità accademica e la cittadinanza ai temi europei. Il Punto Europa nasce nel 1999 a Forlì. Si tratta della prima esperienza italiana di ufficio di informazione sull'UE, nato dalla collaborazione fra le maggiori istituzioni del territorio. Dal settembre 2014, la Commissione europea ha riconosciuto il Punto Europa Centro di Eccellenza Jean Monnet per gli Studi Europei.