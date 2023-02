Commedia dialettale a Meldola con "Eredité maledetta"

Appuntamento con la commedia in lingua dialettale al Teatro Dragoni di Meldola. Sabato 11 febbraio alle ore 21 la Cumpagnì dla Parochia di Carpena presenterà lo spettacolo Eredité maledetta, tre atti comici scritti da Pier Paolo Gabrielli.

In una famiglia già povera le disgrazie non vengono mai da sole e quando cominciano non finiscono più. Un giorno una fortuna improvvisa sembra poter risolvere tutti i problemi, ma tale fortuna altro non è che un’eredità lasciata alla signora Maria da un suo ex fidanzato… Cosa succederà con il marito? L’accetterà o peggiorerà la situazione famigliare facendola diventare una “eredità maledetta”?

Biglietti: 7 euro. Prevendite: presso la biglietteria del Teatro Dragoni la sera di spettacolo a partire dalle ore 20.. Info: 0543 26355