Commedia dialettale a San Martino in Villafranca: la Compagnia Cvi de Funtanò di Faenza metterà in scena "Masétt un è incora mõrt"

Venerdì 10 febbraio, alle ore 21.00, presso la Sala Parrocchiale "Stefano Garavini" di San Martino in Villafranca di Forlì, per la sesta rassegna di teatro dialettale "Quatar sbacarêdi cun e' nostar dialet", la Compagnia Cvi de Funtanò di Faenza metterà in scena la commedia "Masétt un è incora mõrt", due atti di Angelo Callegatti.

Il personaggio di Masétt si scontra con il suo autore il quale afferma che la lingua dialettale romagnola e la mentalità dei personaggi legati a questo mondo appartengono oramai a un passato troppo lontano, non più comprensibile e quindi scaduto per questo tempo. Masétt ormai libero dai condizionamenti del suo autore, al contrario afferma che non è così: per dimostrarlo si propone mettendo in scena un suo racconto.

Per informazioni e prenotazioni: Gilberto 3487443860; printservicefc@yahoo.com.