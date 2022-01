Commedia dialettale al Teatro Il Piccolo con "La serva ad Zofoli"

Domenica 30 gennaio, alle ore 21, presso il Teatro Il Piccolo, la Compagnia La Mulnela di Sant’Arcangelo metterà in contatto la commedia dialettale "La serva ad Zofoli" di Stefano Palmucci, regia di Daria Rocchi e Renato Carichini.

Il Conte Guglielmo Zòffoli, nobile decaduto ma ancora ricco proprietario terriero, s’invaghisce della servetta Virginia, figlia di un suo contadino e promessa sposa di Gino, altro contadino. L’ostinato diniego della ragazza trasforma il capriccio in ossessione. Il Conte non esita a fare leva sul rapporto di dipendenza e sul prestigio sociale nonché su un vecchio contratto di mezzadria che permette al Conte di avanzare “innominabili” pretese nei confronti della sua serva, figlia del mezzadro. Tonio e la sua famiglia si mobiliteranno per trovare una soluzione all’incresciosa situazione.

Il prezzo dei biglietti delle singole rappresentazioni è di 7 euro e nelle sere di spettacolo, la Biglietteria del Teatro Il Piccolo aprirà alle ore 20.00. Info: 0543/26355.