Commedia dialettale al Teatro Verdi Forlimpopoli con "La sumara ad Tugnara"

Continua la stagione dialettale del Teatro Verdi. Il 26 Luglio (ore 21) la ribalta è per la storica Cumpagnì dla Zerciacon uno dei suoi cavalli di battaglia: "La sumara ad Tugnara", tre atti di Paolo Maltoni e Giovanni Spagnoli.

la commedia tratta una vicenda familiare tutto sommato semplice ma abbastanza diffusa tra le nostre famiglie patriarcali fino a qualche decennio fa. non ci sono particolari colpi di scena ma profonde caratterizzazioni psicologiche che ricercano l’essenza di ogni personaggio, per riuscire a creare intense emozioni. tutta la vicenda è intrisa di una forte umanità basata su valori e ideali ben radicati quali la famiglia, l’amore per la propria terra, la lealtà, l’onestà, la tolleranza che escono vincenti nei confronti di aspetti negativi quali l’intolleranza e la cupidigia. pur raccontando di una realtà non molto diffusa in questa nostra realtà del terzo millennio, cerca di trasmettere la validità di certi ideali che costituiscono le fondamenta di ogni società civile in modo vivace e divertente sollecitando momenti di autentica ilarità.

Per info e prenotazioni: 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530. Ingresso unico € 8,00