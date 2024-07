Commedie dialettali protagoniste con "Le notti di Hesperia": "Occasione di socializzazione e divertimento"

È iniziata lunedì sera la rassegna di teatro dialettale e amatoriale “Le notti di Hesperia”, organizzata dalla Federazione Italiana Teatro Amatori all’Arena comunale di Meldola e giunta alla sua terza edizione. “La promozione del teatro amatoriale e dialettale - secondo l’assessore alla Cultura Michele Drudi, intervenuto in apertura della serata - è un importante occasione di socializzazione, di incontro e divertimento, ed è anche un momento di partecipazione culturale insostituibile per tanti appassionati che nel tempo libero si dedicano alla recitazione e all’ espressione teatrale". Dall'assessore "un ringraziamento alla Fita Emilia Romagna, alla presidente Mascia Bandini e a Mario Valgiusti, per aver scelto la nostra città e l’Arena Hesperia come sede di questa bella rassegna di spettacoli, per l’impegno, la passione e la professionalità che ogni anno mettono nella realizzazione di questa iniziativa, molto attesa e apprezzata dal pubblico meldolese”.

Il calendario degli spettacoli

Ecco il programma delle prossime commedie. Lunedì 8 luglio la Compagnia delle favole di Lugo porterà in scena "La burseta",commedia dialettale di Manuela Cortesi. Il 15 luglio, invece, la Cumpagnì dla parochia APS di Carpena sarà protagonista con "Dò Ov", commedia dialettale di Romano Comandini, mentre il 22 luglio la Compagnia la carovana di Ospedaletto di Rimini porterà sul palcoscenico la commedia dialettale di Pier Paolo Gabrielli "L'America". L'ultimo lunedì di luglio, il 29, ci sarà lo spettacolo de La compagine di San Tomè di Forlì "A jò una bèla fiola" di Valerio Di Piramo. La rassegna si conclude lunedì 5 agosto con Vittorio Bonetti e Alfonso Nadiani in "Tè cun al tu canzunet, mè cun i mì fèt in dialèt!", recital di canzoni e prose in dialetto romagnolo. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21: ingresso 5 euro (ragazzi fino a 14 euro gratis, abbonamento 25 euro). Per informazioni e prenotazioni il numero da contattare è lo 3474410281.